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德國
德意志聯邦共和國是位於中西歐的聯邦議會共和制國家，簡稱德國。國土面積約35.7萬平方公里，德國人口約8,180萬，為歐洲聯盟中人口最多的國家。
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕
2024年4月23日
2024年4月23日
特斯拉在德超級工廠將裁去400個崗位
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職
2024年4月23日
2024年4月23日
網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點
2024年4月22日
2024年4月22日
1175家中國企業參展漢諾威工博會
2024年4月22日
2024年4月22日
德國工業產出預計將進一步下滑
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深度報導
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
周三的德國各大報刊繼續密集關注右翼民粹政黨德國另類選擇黨高官的華人助理實為中國間諜一事。《日報》認為選項黨已經成為了「一帶一路」的一部分。《南德意志報》則警告，過於親北京的其實不只是極右翼的德國另類選擇黨，而是德國的整個政界和商界。
媒體
2024年4月24日
2024年4月24日
專訪：中國間諜在德國也很活躍
專訪：中國間諜在德國也很活躍
負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分鐘
AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕
AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕
德國另類選擇黨歐洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有報導指出，克拉在該黨日益親華的立場方面發揮了關鍵作用。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？
一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？
德國電視一台一部紀錄片顯示，2021年中國23名活躍的游泳運動員興奮劑檢測呈陽性的一起事件顯然未公之於眾。世界反興奮劑組織受到抨擊不作為。
體育
2024年4月22日
2024年4月22日
75年前 德國基本法廢除死刑
75年前 德國基本法廢除死刑
1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
人權
2024年4月21日
2024年4月21日
為什麼越來越多的德國市長想辭職走人
為什麼越來越多的德國市長想辭職走人
全德國有將近1.1萬名市長、鎮長，構成了德國民主政治的根基。他們中的絕大多數都是兼任公職，幾乎不領薪水。然而，近年來，德國基層政治人物遭到了愈發頻繁的威脅和攻擊，許多人因此萌生退意。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
德國歷史上的知名間諜案
周四，又有兩名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的男子被捕，案件引發社會關注。事實上，早在烏克蘭戰爭爆發前，德國已是外國情報機構鎖定的目標。德國之聲帶您回顧幾起德國最引人注目的間諜案。
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
性別自決法：德國聯邦議院今日表決通過
德國聯邦議院周五就性別自決法進行投票表決。該法律簡化在政府登記處更改性別身份和姓名的程序。同一天，議院還通過給予已婚夫婦及其子女更多選擇和更改姓氏的自由。
政治
2024年4月12日
2024年4月12日
德國考慮代孕合法化 為何引起爭議？
儘管法律明令禁止，但在德國，安排海外代孕母親的中介機構的生意仍然火爆。德國政府正在考慮就代孕以及卵子捐贈出台新法，這一計劃受到爭議。
經濟
2024年4月7日
2024年4月7日
若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？
俄羅斯軍隊在烏克蘭大舉推進。德國未來是否會迎來更多難民？移民專家克瑙斯認為這很有可能會發生。
政治
2024年4月2日
2024年4月2日
德國大麻合法化
德國大麻合法化是有條件的，它只對成年人，而且不在商店出售。對大約500萬大麻消費者而言，今後無需再躲躲藏藏，冒著犯罪的風險。
政治
2024年4月2日
2024年4月2日
02:00 分鐘
德國貧困群體日益擴大
德國貧困人口已經達到1420萬，佔總人口的16.8%，很多老人的退休金根本無法維持生活，而兒童貧困問題更是達到了前所未有的程度。對於他們來說，可以領取食物的捐助點成了救命稻草。
社會
2024年3月28日
2024年3月28日
03:14 分鐘