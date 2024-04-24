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德國
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頭條新聞
AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
歐洲議會通過《供應鏈法》
2024年4月24日
2024年4月24日
4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕
2024年4月23日
2024年4月23日
特斯拉在德超級工廠將裁去400個崗位
2024年4月23日
2024年4月23日
陷入間諜門醜聞 德國各黨派呼籲AfD歐洲議員辭職
2024年4月23日
2024年4月23日
網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
專訪：中國間諜在德國也很活躍
專訪：中國間諜在德國也很活躍
負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分鐘
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國首相本周二訪問華沙，並將宣佈再向基輔額外提供5億英鎊軍援以及「暴風之影」遠程導彈等武器設備。據彭博社援引消息人士報導，德國政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
75年前 德國基本法廢除死刑
75年前 德國基本法廢除死刑
1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
人權
2024年4月21日
2024年4月21日
為什麼越來越多的德國市長想辭職走人
為什麼越來越多的德國市長想辭職走人
全德國有將近1.1萬名市長、鎮長，構成了德國民主政治的根基。他們中的絕大多數都是兼任公職，幾乎不領薪水。然而，近年來，德國基層政治人物遭到了愈發頻繁的威脅和攻擊，許多人因此萌生退意。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
經濟
2024年4月21日
2024年4月21日
德國歷史上的知名間諜案
德國歷史上的知名間諜案
周四，又有兩名涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的男子被捕，案件引發社會關注。事實上，早在烏克蘭戰爭爆發前，德國已是外國情報機構鎖定的目標。德國之聲帶您回顧幾起德國最引人注目的間諜案。
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
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跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
專訪：我們的價值也是我們的利益
英國諾丁漢大學教授傅洛達（Andreas Fulda）博士對德國總理肖爾茨的訪華之行提出批評，認為總理應當更加直言不諱地表明德國的價值觀與利益。屈從專制政權，不能帶來可持續的合作，也將損害經濟和安全等各方面利益。
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
性別自決法：德國聯邦議院今日表決通過
德國聯邦議院周五就性別自決法進行投票表決。該法律簡化在政府登記處更改性別身份和姓名的程序。同一天，議院還通過給予已婚夫婦及其子女更多選擇和更改姓氏的自由。
政治
2024年4月12日
2024年4月12日
去風險不礙做生意?在華德企的「中國戰略」
歐盟提出對華關係「去風險」已經一年有餘，德國政府去年出台的「中國戰略」也大力呼籲經濟界降低其中國業務的風險。然而，依舊有不少企業追加投資在華業務。顯然，企業眼中的「去風險」和政界所希望的有很大的不同。
經濟
2024年4月9日
2024年4月9日
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觀點評論
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
評論
媒體
2024年4月24日
2024年4月24日
德語媒體：一切為了黨國利益
評論
媒體
2024年4月23日
2024年4月23日
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
評論
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
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