德國防長訪問美國 將為烏克蘭購置三套海馬斯

（德國之聲中文網）同美國防長奧斯汀舉行會談後，皮斯托裡烏斯在華盛頓表示：「這些海馬斯系統來自美軍庫存，購置費用由德方承擔。」據稱，購買這些哈馬斯系統大致要花費數千萬美元。供貨方式還需同華盛頓方面進一步協調。「海馬斯」是一種安裝在載重車上，因而機動性極高的多管火箭炮發射系統，射程可達大約75公里，2022年6月首次向烏克蘭提供。這款武器投入烏克蘭戰場後，曾迫使俄羅斯軍隊不得不將後勤供給基地轉移至遠離前線的地點。

同美國防長奧斯汀舉行會晤前，皮斯托裡烏斯於周四參觀了生產愛國者防空系統的雷神公司。他同公司管理層就縮短供貨時間的可能性進行了討論。今年夏季，雙方還將就購買更多愛國者係統簽署協議。



此外，德國國防部長皮斯托裡烏斯還參觀了波音旗下一家設在費城的直升機工廠。這裡主要生產Typ CH47-F "Chinook" 重型運輸機。德國聯邦國防軍在此訂購了60台最新款機型。聯邦國防軍期望這一機型投入使用後，能否減輕空軍轉移人員和物資的負擔。美方已經向皮斯托裡烏斯承諾，2027年前完成供貨。

皮斯托裡烏斯參觀了波音旗下一家設在費城的直升機工廠 圖片來源： Britta Pedersen/dpa/picture alliance

皮斯托裡烏斯還向華盛頓方面承諾，德國願為歐洲及全球安全承擔更大的軍事責任。與此同時，他也呼籲美國政府，不要鬆懈在歐洲安全事務上的共同參與。

皮斯托裡烏斯強調，在跨大西洋關係中，德方願意為公平分配負擔做出更多貢獻。他表示，北約各成員國中，德國已經實現了將國民生產總值2%用於國防開支的目標，此外，皮斯托裡烏斯還提及了德國在立陶宛部署戰備旅以及推動歐洲共同空防倡議的進展。

美國國防部長奧斯汀在五角大樓發表的演說中，也詳細講述了德國為幫助烏克蘭抵禦侵略、為強化北約以及為促進中東、非洲和巴爾干地區安全穩定所作出的貢獻。奧斯汀說：「無論是在阻遏克裡姆林宮的侵略野心，還是在強化印太地區穩定方面，我們這兩個令人驕傲的民主國家都在攜手並進。德國過去是、現在仍是我們強大而可靠的盟友。」

（德新社，法新社，路透社）

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