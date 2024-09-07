德國軍艦會否穿越台灣海峽？軍方諱莫如深

在太平洋巡航的德國巴登符騰堡號護衛艦目前停靠韓國仁川，下一站是馬尼拉。該艦是否會取道台灣海峽？——德國海軍少將拒絕透露具體航線，強調首要任務是維護通航自由。

（德國之聲中文網）對於德國巴登符騰堡號護衛艦（Baden-Württemberg）可能將穿越台灣海峽的消息，德國軍方至今保持低調態度。「我們在這裡是為了維護國際海域的通航自由。我們沒有理由透露航行的路線」，德國海軍少將舒爾茨（Axel Schulz）在韓國仁川港停靠訪問時表示。中國政府將台灣視為一個分離省份，並且宣稱在必要情況下不排除「武統」選項。

據德新社報導，巴登符騰堡號護衛艦和法蘭克福號補給艦正在太平洋海域編隊執行巡航任務，目前正在韓國停靠訪問。這兩艘德國軍艦此前也參與了聯合國對北韓制裁措施執行情況的監督任務。

「安全可靠的海上航線，尤其是從東南亞到歐洲以及北美的航線，是我們所有國家經濟繁榮發展的先決條件」，舒爾茨少將表示。他也強調，通過電報傳送艦只的航行計劃違反執行任務安全規範。

8月2日，舒爾茨少將陪同德國防長視察巴登符騰堡號 圖片來源： Soeren Stache/dpa/picture alliance

該艦隊的下一站是馬尼拉，如果取道台灣海峽，那麼這將是2002年以來第一次有德國軍艦穿越這道位於中國大陸和台灣之間的狹長海峽。

早在今年五月，柏林方面表示不排除德國海軍護衛艦穿越台灣海峽之後，中國外交部發言人林劍就做出了回應，強調「尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全」。

「他們在觀察我們，但是保持安全距離」

巴登符騰堡號編隊在執行太平洋巡航任務期間，經常被中國海軍艦艇跟蹤。德國海軍少將舒爾茨表示：「他們在觀察我們，但是始終保持安全距離。這不會令我們感到不安。」

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在仁川港發表講話時，舒爾茨還表示：「這次部署的總體目標是重申德國致力於維護基於規則的國際秩序，但同時也要本著互信合作的精神與夥伴和盟友進行實踐和思想交流，並且預防潛在衝突的發生。」

上個月，德國加入了美國領導的聯合國軍司令部（UNC），這個駐紮在韓國的司令部幫助該國守衛戒備森嚴的南北邊境，並且承諾在發生戰爭的情況下保衛韓國。

今年6月，北韓和俄羅斯簽署了防衛互助協定，美國及其盟友指責平壤向俄羅斯提供武器，用於打擊烏克蘭。

「發生在俄羅斯和烏克蘭的事情會直接影響到韓國」，德國駐韓國大師施密特（Georg Schmidt）表示，「發生在北韓的事情也會直接影響到德國。」

（德新社、路透社）

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