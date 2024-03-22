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德國足協
德國足球界的官方機構，掌管德國所有足球事宜，包括管理各級別聯賽、國家隊等等。
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深度報導
德國足協棄Adidas轉投Nike 挨批「缺乏家鄉情感」
德國足協棄Adidas轉投Nike 挨批「缺乏家鄉情感」
德國足協周四宣佈結束與阿迪達斯70多年的合作關係，2027年起改由美國品牌Nike贊助。德國政界批評這一決定「缺乏家鄉情感」，任由商業利益破壞傳統和鄉土情感。
足球
2024年3月22日
2024年3月22日
重金狠砸近十年 中國足球向何方？
重金狠砸近十年 中國足球向何方？
為能躋身世界一流隊伍，10年來，中國對本國足球做了大規模投資，種子是否已經發芽，頗值得懷疑。眼下，該運動項目的經濟狀況引人注目。
體育
2021年10月3日
2021年10月3日
2019年女足世界盃 你必須瞭解的五個問題
2019年女足世界盃 你必須瞭解的五個問題
本周五（6月7日），國際足球總會2019年女足世界盃在法國登場。誰最有希望奪冠？是現任冠軍美國隊嗎？德國隊機會如何？我們提供5個最重要問題的答案。
體育
2019年6月6日
2019年6月6日
評論：足協主席辭職 無人為之惋惜
評論：足協主席辭職 無人為之惋惜
德國之聲體育評論員Joscha Weber認為，格林德爾無疑是德國足協歷史上最不受歡迎的一位主席，而造成這一尷尬局面同他個人的所作所為有很大關。
體育
2019年4月3日
2019年4月3日
德國足壇"名人堂"揭幕
德國足壇"名人堂"揭幕
德國足球博物館的"名人堂"（Hall of Fame）正式揭幕，由體育記者評選出的"傳奇國腳"正式入選"名人堂"。開幕式上，德國足協主席格林德爾顯然不願意接觸媒體。周二，格林德爾宣佈辭去德國足協主席。
體育
2019年4月2日
2019年4月2日
對德國足協主席的一次戛然中斷的採訪
對德國足協主席的一次戛然中斷的採訪
德國足協主席格林德爾日前就新設的國際足球總會俱乐部世界盃賽和引起爭議的環球國家聯賽接受德國之聲採訪。不過，及至涉及向國際足球總會提供的250億美元開價問題，格林德爾突然中斷了採訪。
足球
2019年3月14日
2019年3月14日
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