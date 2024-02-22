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德國製造

德國製造， Made in Germany的標籤在世界上享有良好聲譽, 代表德國產品工藝嚴謹、品質優異。

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深度報導

智慧型機器人企業涉足中國市場，應該更謹慎還是更果斷？

還是德國製造好？德領先機器人公司撤出中國

還是德國製造好？德領先機器人公司撤出中國

據德國《商報》獨家報導，擁有領先技術的德國機器人初創企業Neura Robotics將不再繼續在中國製造機器人，而把生產遷回德國。
經濟2024年2月22日
美國極有可能成為德國第一大貿易夥伴

美國或將超車中國 成德國最大貿易夥伴

美國或將超車中國 成德國最大貿易夥伴

由於中對德、德對中出口皆減少，再加上德國對美出口持續增加，美國可能在2025年超車中國，成為德國最大的貿易夥伴。 不過，美國會是比中國更可靠的夥伴嗎？
經濟2024年2月7日
external

超級富豪到底受不受歡迎？

超級富豪到底受不受歡迎？

全球各地對財富和億萬富翁的看法差異很大。雖然它們在歐洲部分地區——例如德國和法國，可能會受到嚴厲批評，但在美國或印度卻並非如此。這是為什麼呢？
經濟2023年12月31日06:32 分鐘
Deutschland, Berlin | Olaf Scholz, Robert Habeck und ChristianLindner

歐洲經濟慘淡連累德國出口連續兩個月下降

歐洲經濟慘淡連累德國出口連續兩個月下降

今年10月德國出口因為黯淡的歐洲經濟而再度減少，這已經是德國出口連續第二個月下跌。此前經濟學家們曾預測，德國出口10月有望增長1.1個百分點。
經濟2023年12月4日
Birkenstock vor Börsengang in New York

勃肯鞋鎖定中國 計劃拓展亞洲市場

勃肯鞋鎖定中國 計劃拓展亞洲市場

去年10月在美國上市的德國知名拖鞋品牌勃肯鞋將目光鎖定中國、印度等市場，希望提高在亞洲的銷售額，並強調產品將繼續維持「德國製造」。
經濟2023年11月19日
勃肯鞋搖身一變，從過去飽受嘲笑的「醜鞋」到如今的時尚寵兒

德國勃肯鞋：從遭受群嘲到引領風潮

德國勃肯鞋：從遭受群嘲到引領風潮

勃肯鞋作為保健鞋的形象早已不復存在，如今它成為了街頭潮人的穿搭配件，擁有大批忠實粉絲。現在，這家德國公司於紐交所首度上市，一起回顧這款拖鞋的故事。
文化2023年10月11日10 張圖
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