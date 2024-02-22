You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
德國製造
德國製造， Made in Germany的標籤在世界上享有良好聲譽, 代表德國產品工藝嚴謹、品質優異。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
還是德國製造好？德領先機器人公司撤出中國
還是德國製造好？德領先機器人公司撤出中國
據德國《商報》獨家報導，擁有領先技術的德國機器人初創企業Neura Robotics將不再繼續在中國製造機器人，而把生產遷回德國。
經濟
2024年2月22日
2024年2月22日
美國或將超車中國 成德國最大貿易夥伴
美國或將超車中國 成德國最大貿易夥伴
由於中對德、德對中出口皆減少，再加上德國對美出口持續增加，美國可能在2025年超車中國，成為德國最大的貿易夥伴。 不過，美國會是比中國更可靠的夥伴嗎？
經濟
2024年2月7日
2024年2月7日
超級富豪到底受不受歡迎？
超級富豪到底受不受歡迎？
全球各地對財富和億萬富翁的看法差異很大。雖然它們在歐洲部分地區——例如德國和法國，可能會受到嚴厲批評，但在美國或印度卻並非如此。這是為什麼呢？
經濟
2023年12月31日
2023年12月31日
06:32 分鐘
歐洲經濟慘淡連累德國出口連續兩個月下降
歐洲經濟慘淡連累德國出口連續兩個月下降
今年10月德國出口因為黯淡的歐洲經濟而再度減少，這已經是德國出口連續第二個月下跌。此前經濟學家們曾預測，德國出口10月有望增長1.1個百分點。
經濟
2023年12月4日
2023年12月4日
勃肯鞋鎖定中國 計劃拓展亞洲市場
勃肯鞋鎖定中國 計劃拓展亞洲市場
去年10月在美國上市的德國知名拖鞋品牌勃肯鞋將目光鎖定中國、印度等市場，希望提高在亞洲的銷售額，並強調產品將繼續維持「德國製造」。
經濟
2023年11月19日
2023年11月19日
德國勃肯鞋：從遭受群嘲到引領風潮
德國勃肯鞋：從遭受群嘲到引領風潮
勃肯鞋作為保健鞋的形象早已不復存在，如今它成為了街頭潮人的穿搭配件，擁有大批忠實粉絲。現在，這家德國公司於紐交所首度上市，一起回顧這款拖鞋的故事。
文化
2023年10月11日
2023年10月11日
10 張圖
顯示更多
廣告