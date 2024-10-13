德國藥品短缺問題嚴重：為什麼會這樣？

（德國之聲中文網）雖然生理鹽水價格僅為幾分錢，但在德國的醫院和藥店中卻成了稀缺商品。而另一方面，生理鹽水又是做手術、進行傷口沖洗以及輸液的急需和必備品。據北萊茵藥劑師協會（Apothekerverband Nordrhein）會長普賴斯（Thomas Preis）表示，情況在過去幾個月急劇惡化。"藥品短缺問題已經嚴重困擾了醫院數月之久，如今甚至已經波及到門診部。"他在接受《萊茵郵報》（Rheinischen Post）採訪時警告道。

北威州衞生部證實了這一供應短缺問題："過去幾個月中，北威州乃至全德國的醫院只能獲得大約80%的需求量，最近甚至降到了50%左右。"德國負責監管藥物和醫療製品的聯邦藥品和醫療器械研究所（BfArM）預測稱，這種情況可能還將持續數月。

進口中國生產藥物：成本低廉但可能代價高昂 圖片來源： Zhu Xudong/dpa/picture alliance

一個存在已久的問題

近年來，德國已數次遭遇藥品供應瓶頸問題，包括抗生素甚至兒童藥物，其嚴重後果不容忽視：據2024年春季對兒科醫生專業協會成員的一項調查顯示，約三分之一受訪者認為，藥品短缺已經直接影響臨床治療。

此外，根據調查，醫生在治療前不得不先確認哪些藥物可用，這也使得治療過程變得更加冗長複雜。根據德國藥劑師協會統計，目前已有大約500種處方藥物的供應出現問題。

然而藥品短缺問題並非德國獨有。根據歐洲製藥聯盟（PGEU）2023年進行的一項調查，歐洲其他一些國家也受藥物短缺影響，瑞典、葡萄牙和西班牙等多個國家的短缺情況最近有所惡化。

怎樣應對中國這個製藥領域的大玩家? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

從中國和印度進口廉價藥物--但代價是什麼？

造成藥品短缺的原因很複雜，這與當今藥物生產過程變得愈加複雜有關。過去，德國因擁有拜耳（Bayer）、巴斯夫（BASF）、勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim）、和BioNTech等大型製藥公司，而一度被稱為"世界藥房"。但如今，生產鏈已被分散至全球各地，這也導致供應鏈變長，供應也更容易受到干擾影響。

如今，大部分藥物在中國和印度生產。那裡不僅薪水較低，環保規定也比歐洲寬松。為進一步降低產品成本，更是採用了大規模生產和壟斷的方式。這就意味著生產規模在擴大的同時，供應商數量卻在減少。伍爾姆斯應用技術大學（Hochschule Worms）供應鏈專家弗朗卡斯教授（David Francas）向德國之聲解釋道："例如，以前有10家供應商生產退燒糖漿，現在只剩下一個主要供應商了。"

符茲堡大學（Universität Würzburg）藥物和醫學化學專家霍爾茨格拉貝教授（Ulrike Holzgrabe）補充道："我們現在依賴於少數幾家生產商，如果其中一家出現問題，整個供應鏈都會受到影響。"她解釋道，例如新冠疫情期間上海港口關閉，以及蘇伊士運河阻塞等事件，都會導致貨物無法被送達。

德國人生病了怎麼辦？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

解決方案不易尋

除了生產鏈分散化的問題外，低庫存以及"按需生產"策略（JIT：只在需要的時候，按需要的量，生產所需產品）都會加劇供應瓶頸問題。因為在這種情況下，生產鏈的某一環節臨時中斷很難被及時彌補。

然而，恢復藥品庫存的成本很高。倉庫租賃需要成本，而存儲的藥品能否出售還是未知數。原因在於藥品需求的波動極大：例如在新冠疫情期間，因人們普遍佩戴口罩，其他傳染疾病發病率大幅下降，導致對德國製藥公司Infectopharm的產品需求急劇降低，因為滯銷，該公司不得不將昂貴的兒童抗生素糖漿銷毀。但兩年後，需求又再次猛增。

成本問題在仿製藥中尤為突出。仿製藥即所謂的原版藥物的替代品，佔據了基本藥品供應的70%到80%。霍爾茨格拉貝教授表示："生產這些仿製藥的利潤非常低。"為了降低成本，德國衞生系統多年前引入了藥品折扣合同和其他一些協議，這迫使製造商盡可能壓低成本生產。

這也就是為什麼儘管有很多將生產線遷回歐盟的呼聲，但並不容易被實現的原因。不僅如此，藥品活性成分中的精細化學品生產也是一個問題。"這種生產在我們所制定的環境法規下幾乎不被允許，"霍爾茨格拉貝教授表示。再者，即便將生產線遷回，也無法解決眼下即將到來的冬季藥品短缺問題。供應鏈專家弗朗卡斯表示："重建生產設施至少需要五年時間。"

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。