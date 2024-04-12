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德國聯邦議院
德國聯邦議院（Der Deutsche Bundestag）設於柏林，與德國聯邦參議院共同作為德國最高立法機關。作為議會內閣制的國家，德國內閣需由聯邦議院議員組成，故聯邦議院亦為國家政治權力的中樞。
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深度報導
性別自決法：德國聯邦議院今日表決通過
性別自決法：德國聯邦議院今日表決通過
德國聯邦議院周五就性別自決法進行投票表決。該法律簡化在政府登記處更改性別身份和姓名的程序。同一天，議院還通過給予已婚夫婦及其子女更多選擇和更改姓氏的自由。
政治
2024年4月12日
2024年4月12日
歐洲及德國議會代表團訪問台灣
歐洲及德國議會代表團訪問台灣
上周剛在布魯塞爾會晤了候任台灣副總統蕭美琴，德台對話平台聯席主席之一的包瑞翰又率領歐洲及德國綠黨代表團訪問台灣。
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
德國聯邦議院委員會：阿富汗使命「戰略失敗」
德國聯邦議院委員會：阿富汗使命「戰略失敗」
在2001年9‧11事件後，德國在近20年的時間裡累計派出9.3萬名德國士兵參加了阿富汗使命。如今，德國聯邦議院設立的一個研究委員會發表的中期報告評估認為，多國進行的這項成本最高、犧牲最多的危機行動最終以「戰略失敗」告終。
政治
2024年2月20日
2024年2月20日
艱難達成：德國聯邦議會通過財政預算
艱難達成：德國聯邦議會通過財政預算
經過數周延遲，德國聯邦議會終於通過了2024年度的財政預算。為了填補一項經費缺口，改採取的節約措施中包括逐步取消農業柴油補貼。不久前，這曾引發農民抗議浪潮。
政治
2024年2月2日
2024年2月2日
聯邦議院為已故前議長朔伊布勒舉行國葬
聯邦議院為已故前議長朔伊布勒舉行國葬
周一，聯邦議院舉行隆重國葬儀式，追思已故前議長、基民盟政治家朔伊布勒。共有來自德國和世界各地的1500名來賓參加了此次國葬儀式。
政治
2024年1月22日
2024年1月22日
聯邦議院批准2023年度補充預算
聯邦議院批准2023年度補充預算
12月15日，德國聯邦議院批准了執政聯盟提出的暫停"債務剎車"提案，並以此為前提，通過了2023年補充預算。這已經是德國連續第四次暫時叫停憲法所規定的"債務剎車"機制。
政治
2023年12月15日
2023年12月15日
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