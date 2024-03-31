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德國聯邦政府
德國的主要行政機構，亦稱聯邦內閣。
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即時新聞
2024年3月31日
2024年3月31日
養老保險體系風雨飄搖 德國政府出新招
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深度報導
防疫措施出台內幕被曝光 德國政府面臨壓力
防疫措施出台內幕被曝光 德國政府面臨壓力
新冠疫情雖然已經過去，但就疫情防控措施的討論還遠遠沒有結束。最新發布的羅伯特‧科赫研究所內部會議記錄顯示，一些疫情防控措施的出台過程非常缺乏透明度。
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
德國政界呼籲對華為採取強硬措施
德國政界呼籲對華為採取強硬措施
德國空軍高層會議遭俄羅斯竊聽的事件發生後，關於加強網路安全的呼聲也越來越高。一些政治家要求政府盡快從德國無線通訊網路中拆除華為設備。
政治
2024年3月8日
2024年3月8日
政府領導人漲薪 德國人怎麼看？
政府領導人漲薪 德國人怎麼看？
與經濟界的高管相比，德國政府領導人的薪水收入不算很高。不過聽說政府官員馬上要漲薪水，不少德國民眾還是表達了不滿。背景是德國正遇財政預算困境，公共支出捉襟見肘。
社會
2024年2月29日
2024年2月29日
德國政府下調2024年經濟預測 尋找新戰略
德國政府下調2024年經濟預測 尋找新戰略
德國政府將2024年經濟增長預測從先前的1.3%降低為區區0.2%。全球需求疲軟、地緣政治不安定和通膨抑制消費影響了德國經濟從衰退中復甦的預期。不過，德國經濟展望中也有積極的一面。
經濟
2024年2月22日
2024年2月22日
德語媒體：德國政府對華立場有改變嗎？
德語媒體：德國政府對華立場有改變嗎？
德國總理肖爾茨將於4月中訪華，有消息稱，經濟部長哈貝克也考慮六七月份訪華。這些跡像是否顯示，德國政府對華立場有所變化？中國歡慶龍年，然而經濟形勢卻難以用龍騰虎躍來形容。
經濟
2024年2月12日
2024年2月12日
德國政界呼籲大眾傚法巴斯夫撤出新疆
德國政界呼籲大眾傚法巴斯夫撤出新疆
德國化工巨頭巴斯夫（BASF）上周宣佈撤出中國新疆的決定後，德國聯合政府的執政黨派人士對此表示歡迎，並呼籲大眾汽車也採取同樣的步驟。
政治
2024年2月12日
2024年2月12日
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