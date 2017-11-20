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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Deutschland Bundestagswahl 2013
圖片來源： picture-alliance/dpa/M. Kappeler

德國聯邦大選

梅克爾領銜聯盟黨，舒爾茨代表社民黨，誰能在總理寶座的角逐中勝出？右翼政黨之前在地方選舉中異軍突起，本屆大選聯邦議院力量對比是否面臨洗牌？

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深度報導

Deutschland Angela Merkel Scheitern der Sondierungsgespräche

德國大選後的摸底談判和組閣談判

德國大選後的摸底談判和組閣談判

德國希望組成新一屆政府的四黨談判終於以失敗告終。實際上，所謂的"牙買加"談判並沒有進入到實質談判階段。還在摸底階段，各黨就已談崩。
政治2017年11月20日
Berlin Wahlen zum Abgeordnetenhaus erste Wahlergebnisse AfD

究竟誰選了德國另類選擇黨？

究竟誰選了德國另類選擇黨？

大選落幕，研究者認為，右翼民粹主義的德國另類選擇黨（AfD）之所以成功進入聯邦議會，並不意味著該黨代表著某個單一團體的利益。不過，總體而言，選項黨的支持者的確與其他選民頗為不同。
政治2017年9月26日
Übersicht internationale Zeitungen nach Bundestagswahl

國際傳媒看德國大選結果

國際傳媒看德國大選結果

或許德國另類選擇黨的成果原在意料之中，所以，並未引起太多驚呼。更多的倒是憂慮：不知是否能出現一個能承擔國際責任的穩定的聯邦政府。
政治2017年9月26日
BdT mit Deutschlanbezug Reichstag im Nebel

評論：晴天已過 - 對梅克爾來說也不例外

評論：晴天已過 - 對梅克爾來說也不例外

2017德國聯邦大選的結果讓德國政府執政變得更難，這不僅是因為右翼民粹政黨德國另類選擇黨（AfD）進入議院。德國之聲記者Christoph Strack指出，政府組閣恐怕會是一個長久艱難的過程。
政治2017年9月25日
Deutschland Bundestagswahl Merkel PK

德國「牙買加」 - 並非「愛之島」 而是別無選擇？

德國「牙買加」 - 並非「愛之島」 而是別無選擇？

以為德國大選結果最終出爐就萬事大吉？那就想得太簡單了。聯盟兩黨外加自民黨、綠黨組成所謂的黑黃綠「牙買加」聯合政府似乎是目前唯一的組閣可能。而「責任」一詞，則是各黨首腦不離嘴的「熱詞」。
政治2017年9月25日
Angela Merkel smiles

這些年來被梅克爾「化解」的政治對手

這些年來被梅克爾「化解」的政治對手

在2017年的聯邦議院大選前，梅克爾的政治對手——無論是黨內還是黨外的競爭者都已被排除出局或對她構不成威脅。讓我們細數一下梅克爾政治道路上的那些過客
政治2017年9月25日7 張圖