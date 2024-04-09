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德國聯邦國防軍
德意志聯邦共和國的武裝部隊(Bundeswehr)
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即時新聞
2024年4月9日
2024年4月9日
德軍將派軍艦軍機赴印太參加多場軍演
2024年4月2日
2024年4月2日
德國軍工業搭上順風車？
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深度報導
德國先遣部隊赴立陶宛 二戰後德軍首次常駐海外
德國先遣部隊赴立陶宛 二戰後德軍首次常駐海外
對德國聯邦國防軍而言，這可謂歷史性時刻: 德國派出先遣部隊前往北約東翼立陶宛，為常駐該國做準備，計劃在當地部屬5000軍力。這是二戰以來，德國首次在境外基地長期駐軍。
政治
2024年4月9日
2024年4月9日
01:24 分鐘
德國少將：正分三階段向烏克蘭移交炮彈
德國少將：正分三階段向烏克蘭移交炮彈
德國聯邦國防軍烏克蘭形勢中心主任弗洛伊丁少將在接受德國之聲採訪時表示，德軍正在向烏克蘭移交一萬發彈藥；這也是德國向烏克蘭供應彈藥的長期計劃的一部分，接下來還會有更多的類似行動。
政治
2024年3月28日
2024年3月28日
"竊聽門"繼續發酵 德防長呼籲各方保持鎮靜
"竊聽門"繼續發酵 德防長呼籲各方保持鎮靜
德國軍方就是否向烏克蘭提供"金牛座"導彈的內部討論遭俄羅斯情報部門竊聽的事件曝光之後，德國國防部長呼籲各方保持鎮定，不要中了克裡姆林宮的离间计。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
德國防部承認遭俄竊聽 肖爾茨總理備受質疑
德國防部承認遭俄竊聽 肖爾茨總理備受質疑
德國聯邦國防部昨天承認了空軍內部對烏克蘭供應「金牛座」巡航導彈的機密談話遭到了竊聽。俄羅斯媒體公開的竊聽內容顯示，德國空軍認為提供「金牛座」並不需要德國士兵入境烏克蘭。這明顯與肖爾茨總理此前的說法不符。
衝突
2024年3月3日
2024年3月3日
恢復義務兵役制？德國各方意見不一
恢復義務兵役制？德國各方意見不一
德國聯邦國防軍正在努力增加兵力，以應對俄羅斯的威脅。在是否恢復義務兵役制以及如何恢復的問題上，各方意見不一。哪一種徵兵模式更適合德國呢？
政治
2024年2月25日
2024年2月25日
比德鐵還誇張 德國間諜衛星晚點四年終升空
比德鐵還誇張 德國間諜衛星晚點四年終升空
德國聯邦國防軍的兩枚偵察衛星12月24日由SpaceX公司的獵鷹9號火箭在美國范登堡空軍基地搭載升空。在經歷全面調試後，這些間諜衛星將能夠日夜不間斷地對全球各地的戰場進行監視。和原定計劃相比，間諜衛星的發射晚了整整四年。
技術
2023年12月26日
2023年12月26日
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