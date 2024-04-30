德國聯邦國防軍嫌疑人承認為俄羅斯提供情報

去年8月被捕的德國聯邦國防軍一名前軍官，在法庭上承認自己向俄羅斯使領館提出願意合作，並提供了一些情報。這名嫌疑人還曾加入選項黨（AfD）。

（德國之聲中文網）周一（4月29日），一位涉嫌為俄羅斯從事間諜活動的德國聯邦國防軍前軍官承認了對他的大部分指控。

Thomas H.在法庭承認，將自己在工作地點--聯邦國防軍採購部門獲得的訊息，轉交給了俄羅斯在波昂的總領事館。

聯邦檢察署指控54歲的Thomas H.自2023年5月起，自發向俄羅斯駐波昂總領事館以及之後向俄羅斯駐柏林大使館提出願意與其合作，並提供了一些情報。

Thomas H.就職的部門是裝備、訊息技術部門。該部門每年採購價值數十億歐元的裝備。

檢方稱，Thomas H.所提供給俄羅斯的訊息中，包括存在一張CD上的技術數據。此外，他還被指控翻拍了與彈藥系統、飛機技術相關的訊息。檢方稱，他將這些材料投進了俄羅斯駐波昂總領事館的信箱內。

嫌疑人據稱自發向俄使領館提供了情報 圖片來源： Oliver Berg/dpa/picture alliance

Thomas H.承認大部分指控屬實。但他否認曾投進一張CD。他稱，自己提供的僅僅是列印的數據，應該"沒什麼嚴重的"；他只是想證明自己的聯邦國防軍身份。

這名嫌疑人稱，之所以尋求與俄羅斯使領館取得聯絡，是因為擔心烏克蘭戰爭激化。他擔心，如果德國提供重型武器系統，將被視為參戰方。他說，他的目的是，在核子大戰爆發前，及時將家人轉移到安全地點。

此外，這名嫌疑人也對德國政府表示不滿。據法庭訊息，Thomas H.加入選項黨（AfD）的申請於2023年7月被批准。他承認自己曾在TikTok上訂閱一名親俄、與選項黨關係密切的影片博主。Thomas H.表示，後來已經委託自己的生活伴侶提出退黨申請，但不知是否落實。

Thomas H.的自我陳述中還描述了自己多年的過度疲勞狀態，包括工作、新冠疫苗等原因，導致睡眠和注意力困難。他多次表示現在無法解釋自己在當時那種心理狀態下所做的事情。

檢方稱，在俄羅斯對烏克蘭戰爭的背景下，Thomas H.提供給俄方的情報是"有價值的"。檢方稱，這令俄羅斯獲得優勢。聯邦檢察署一名代表在休庭時表示，這種向外國情報部門提供軍事訊息的做法屬於嚴重刑事犯罪，需要法治國家作出相應的回答。

德軍雇員涉嫌為俄羅斯當間諜 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thomas H.去年8月被拘捕。當時引發很大反響。聯邦內政部長費澤爾（社民黨）當時宣佈，將對政府機關實施更嚴格的安全核查。

法庭還將繼續審理Thomas H.的案件至六月底。

（法新社、德新社）

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