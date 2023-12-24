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德國總統

德國聯邦總統（德語：Bundespraesident），是德意志聯邦共和國的國家元首，對內和對外均代表德國。

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深度報導

德國總統施泰因邁爾發表聖誕講話

總統聖誕致辭：請不要背棄民主

總統聖誕致辭：請不要背棄民主

回顧過去的這一年，德國聯邦總統施泰因邁爾表示這個世界展示了太多的陰暗面，但他強調永遠都有比「憤怒和鄙視」更好的解決辦法。儘管這一年也留下了很多無解的問題，但他表示人們只有共同努力，才能夠前進。
政治2023年12月24日
external

德國總統在卡達机場的尷尬等待…

德國總統在卡達机場的尷尬等待…

德國總統施泰因邁爾本周在卡達首都多哈的機場遇到了尷尬狀況。專機降落後，他在機艙門外乾等了近30分鐘無人來接機。
政治2023年12月1日01:00 分鐘
德國總統夫婦會晤加拿大總督

德國總統出訪加拿大: 「民主政體不應陷入劣勢」

德國總統出訪加拿大: 「民主政體不應陷入劣勢」

正在加拿大進行國事訪問的德國總統施泰因邁爾發出呼籲稱，自由民主政體應團結起來，共同抵禦來自內部和外部的攻擊。
政治2023年4月25日
ACHTUNG Sperrfrist 24.12.2022 00 Uhr / Steinmeier Weihnachtsansprache 2022

德國總統聖誕致辭 願烏克蘭實現公正和平

德國總統聖誕致辭 願烏克蘭實現公正和平

德國總統施泰因邁爾在周日（12月25日）晚上7點發表聖誕致辭，強調烏克蘭「必須有一個公正的和平，既不獎勵掠奪土地的行為，也不將烏克蘭人民遺棄在佔領者的恣肆妄為和暴力之下」。
政治2022年12月24日
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier | Treffen mit iranischstämmigen Menschen

德國總統致電習近平：結束俄烏戰爭符合德中利益

德國總統致電習近平：結束俄烏戰爭符合德中利益

德國總統施泰因邁爾致電中國黨和國家領導人習近平，呼籲中方發揮影響力，促成俄烏戰爭的結束。習近平則希望德國發揮影響力，促成歐中關係的改善。
政治2022年12月21日
德國總統施泰因邁爾接受德國之聲專訪談及中國抗議

關注白紙運動 德國總統盼中國尊重言論自由

關注白紙運動 德國總統盼中國尊重言論自由

德國總統施泰因邁爾在接受德國之聲專訪時，談到中國各地爆發的反封控示威活動。他對中國人民的心情表示理解，並表示言論自由是一項重要資產，希望中國當局能尊重人民權利。美國白宮也在最新聲明中強調人民有權和平抗議。
政治2022年11月28日
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