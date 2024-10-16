德國總理：必須打造新政策拯救德國工業

德國總理肖爾茨本周三在議會發表演講，表示將邀請德國重要的商貿協會與政府共同商討拯救德國工業的政策。他還再次批評歐盟對中國製造的電動汽車徵收關稅，並敦促歐中之間達成一項協議。

（德國之聲中文網）高昂的能源成本、疲軟的全球需求、向淨零排放經濟轉型帶來的顛覆性轉變以及來自中國的日益激烈的競爭，給德國出口導向型工業經濟模式帶來了關係生死存亡的挑戰。各大企業的首席執行官們都呼籲政府提供更多支持。

上個月，汽車製造商大眾宣佈將首次考慮關閉在德國的工廠，引發人們對德國去工業化的擔憂。

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"我們尤其必須為德國的工業而戰，"肖爾茨在議會發表演講時說。"德國是一個工業國家。"

他說，一個關鍵問題是如何確保獲得廉價能源。

德國去年同意將所有製造企業的電力稅削減至歐盟法律允許的最低水準，同時提高350家面臨國際競爭且最有可能搬遷的企業的補償金額，並將補償金額延長五年。

不過，肖爾茨表示，迄今為止，從這些措施中受益的企業還不夠多。他表示，本月將邀請德國重要的商貿協會參加會議，共同商討如何拯救德國工業。

此外，肖爾茨指出歐盟需要開始達成自由貿易協定，確保它們不受單個國家意志的擺布。這似乎是暗指法國阻止與南美洲南方共同市場集團達成協議。

他說："我們把貿易政策權力交給歐洲，不是為了不再能夠達成貿易協定。"

舒爾茨還批評了歐盟對中國製造的電動汽車徵收關稅的決定，稱其他17個國家以及與他交談過的所有汽車製造商高管都持懷疑態度。

"我的要求是中國和歐盟之間達成一項協議，"他說。

舒爾茨指出，德國還需要討論如何促進工業以外的其他行業，尤其在科技領域。

"蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、OpenAI，這些都不是歐洲或德國公司，"他說。

（路透社）

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