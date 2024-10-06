德國經濟萎縮超預期 未來兩年或迎復甦轉機

由於受到工業放緩、出口需求下降以及俄烏戰爭導致能源價格飆升等因素的影響，德國經濟預計今年將萎縮0.2%，與之前0.3%的增長預期相差頗大。不過今後兩年德國的經濟或出現低速增長。

（德國之聲中文網）由於消費驅動的經濟復甦希望破滅，德國政府將下調經濟預測，德國經濟料將連續第二年萎縮。

德國是歐洲最大的經濟體。據《南德意志報》報導，德國聯邦經濟部預計，德國經濟今年將萎縮0.2%，這與之前0.3%的增長預期相差頗大。

由於受到工業放緩、出口需求下降以及俄羅斯入侵烏克蘭後能源價格飆升的嚴重影響，德國成了2023年唯一出現經濟萎縮的主要發達經濟體。德國經濟部長哈貝克將於下周三（10月9日）將正式公佈最新的經濟數據。

近幾個月來，由於國內外需求依然疲軟，人們對通膨緩解以及歐洲央行首次降息將推動今年經濟復甦的期望，變得越來越遙不可及。 德國主要經濟研究機構最近也下調了他們的預測，預計今年經濟增長要麼停滯，要麼萎縮0.1%。

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《南德意志報》指出，經濟不僅沒有獲得動力，反而繼續受到消費者普遍消費意願低迷的影響。德國還面臨著結構性挑戰，包括來自中國的競爭加劇、技術工人短缺以及複雜的綠色轉型。

不過，該媒體對德國政府 2025 年的前景持樂觀態度。該媒體指出，德國經濟部將於下周三公佈，目前預計明年經濟將增長1.1%，高於之前預測的1%。

2026年預計德國經濟將增長1.6%。 哈貝克在接受《南德意志報》採訪時表示，政府提出的「增長倡議」在經濟復甦中將發揮關鍵作用。 其中的措施包括減稅、為工業提供長期降低的能源價格、減少官僚程序，以及為鼓勵老年人繼續工作和吸引外國技術工人提供激勵措施。哈貝克表示：「若是這些措施得到充分實施，德國經濟在未來兩年內將出現顯著增長。」

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（法新社等）

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