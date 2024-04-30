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德國經濟得以避免技術性衰退 政府預測今年GDP增長0.3%

2024年4月30日

德國經濟正在努力擺脫低迷。 今年一季度的初步數據讓人們看到了希望。德國經濟部長表示支持通過「短期而有力」的減稅計劃為經濟「大規模減負」。

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德國今年一季度經濟增長為0.2%，避免了技術性衰退
德國今年一季度經濟增長為0.2%，避免了技術性衰退圖片來源： Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

（德國之聲中文網）出口回暖和建築支出增加令德國經濟在今年第一季度得以避免衰退。據德國聯邦統計局周二（4月30日）公佈的數據，德國今年1至3月的國內生產總值環比增長0.2%，為一年來季度環比最大增幅。德國聯邦統計局指出，第一季度的經濟增長要歸因於建築投資的增長以及出口的回暖，"私人消費則出現下降"。

按照修正後的數據，去年第四季度，德國經濟環比萎縮0.5%，超過先前預計的0.3%。連續兩個季度的負增長被稱為技術性衰退。

從2023年全年來看，德國經濟去年出現萎縮，GDP同比下降0.2%，但好於下降0.3%的預期。

德國政府目前預計德國的GDP今年將增長0.3%，略高於其先前增幅為0.2%的預測。德國巴符州銀行（LBBW）經濟學家尼克拉什（Jens-Oliver Niklasch）預測，要到 2025 年，德國經濟可能才會出現明顯增長。按照國際貨幣基金組織的數據，其它主要發達國家的經濟表現目前都好於德國。儘管如此，許多經濟學家認為，這個歐洲最大的經濟體已度過了最艱難的時刻。

德國今年一季度出口出現回暖
德國今年一季度出口出現回暖圖片來源： Sina Schuldt/dpa/picture alliance

結構性挑戰依然存在

近期，商業氣氛等多項景氣指標有所改善，人們對私人消費將推動未來經濟增長的信心也不斷增強。 德國3月份零售額較上月實際增長1.8%，為近兩年半以來的最快增幅。私人銀行Hauck Aufhäuser Lamp的首席經濟學家克呂格（Alexander Krüger）表示："人們越來越希望即將到來的春天將進一步刺激消費。"

德國經濟究竟出了什麼問題？

德國經濟研究所（DIW）經濟專家吉多‧巴爾迪（Guido Baldi）也表示："德國經濟已出現期待已久的好轉跡象。"不過，他也指出，"結構性挑戰仍然存在，並暫時繼續抑制增長趨勢，這包括從人口老齡化到數字化的落後以及長期拖延的能源轉型等等。"

德國央行尚未認為國內經濟將出現持續增長。德國央行在當前的月度報告中稱："德國經濟有所好轉，但仍不確定會徹底復甦。"

融資成本增加和經濟政策不確定性增加抑制了企業的投資活動。 國內外對德國製造的商品需求仍然疲軟。 住宅建設需求的負面趨勢尚未打破。

德國3月份零售額較上月實際增長1.8%，為近兩年半以來的最快增幅。
德國3月份零售額較上月實際增長1.8%，為近兩年半以來的最快增幅。圖片來源： dpa

德經濟部長希望為經濟復甦提供支持

綠黨籍德國經濟部長哈貝克表示，德國今年GDP增長0.3%的預測當然"不是能讓我們滿意的"。但他也表示，目前有一些積極的發展，例如通膨率下降速度快於預期。

4月29日晚，哈貝克在卡塞爾舉行的一次活動中發表講話，表示將支持採取"短期而有力"的稅收減免計劃。

為了為此提供資金，這位綠黨政客呼籲對債務剎車進行改革。 他說，擁有更大的靈活性可以為建築行業和企業投資做更多的事情。 不過，哈貝克也承認，改革債務剎車目前在政治上沒有多數支持。

(路透社、德新社）

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