德國索林根市持刀襲擊案：警方逮捕一名嫌疑人

德國北威州城市索林根市（Solingen）周五舉行的650周年建城慶典上發生持刀襲擊案，導致三人死亡，八人受傷。警方目前已經抓獲一名嫌疑人，也找到了疑似作案工具。

（德國之聲中文網）本周五（8月23日），德國北威州城市索林根市（Solingen）的建城650年慶典活動上發生持刀攻擊事件，導致三人死亡，八人受傷，其中五人傷勢嚴重。

警方在索林根市中心周圍部署了大批警力，其中包括特種部隊。截至當地時間周六下午，警方已經逮捕一人，並正在調查此名可疑人員是否「與犯罪行為存在聯繫」。據德新社援引內部消息稱，調查人員在索林根市中心的一處垃圾桶內找到了疑似作案工具。

與此同時，警方的搜查仍在其它地點進行，對更多潛在嫌疑人的調查和追捕也在繼續。對這一暴力襲擊事件背景和動機的調查也在進行之中。

警方敦促索林根市民繼續提高警惕，「若發現可疑人士應立即撥打110，不要與其交談」。

8月24日，警方大規模搜捕索嫌疑人，為此在索林根市中心周圍部署了大批警力 圖片來源： Federico Gambarini/dpa/picture alliance

襲擊事件發生在慶典舞台前

受害者是參加索林根建城 650 周年慶典的遊客。案發現場位於市中心的弗朗霍夫集市廣場（Fronhof），廣場上搭建了一個慶典舞台。據警方稱，襲擊事件發生在周五晚間9點40分左右，地點就在舞台正前方。

北威州警方將該案歸類為襲擊，因為犯罪者採取了有針對性的手法。據德國內政部稱，襲擊者鎖定受害者頸部攻擊。

調查人員周六清晨透露，嫌疑人的身份尚未確定。據警方發言人周五晚間表示，目前還沒有關於嫌犯外貌的確切訊息。

一名警方發言人解釋道：「我認為這是我們目前面臨的巨大問題。我們掌握的嫌疑人訊息還不多。」 現場目擊者們仍然處於震驚狀態。「我們目前正對他們進行專業心理輔導，並對他們進行問詢，以便獲取更詳細的訊息。」

索林根市區8月23日晚間發生持刀砍人事件 圖片來源： Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

證詞指向一人作案

警方發言人表示，調查認為目前推斷這是一起單獨作案。迄今為止，警方取得的所有證詞都指向這一點。

一名北威州內政部發言人補充說，嫌犯在作案後利用現場的混亂和最初蔓延的恐慌成功逃脫。

據地方報紙《索林根日報》（Solinger Tageblatt）報導，成千上萬的慶典參加者按照要求平靜地離開了廣場，沒有陷入恐慌。一名組織方人員表示：「人們雖然受到驚嚇，但還是冷靜地離開了廣場。」

北威州內政部長羅伊爾（Herbert Reul）周五晚間趕往案發現場，對這起事件表示震驚與悲痛 圖片來源： Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

慶典提前終止

由於發生襲擊事件，原定從周五舉行至周日為期三天的索林根建城650周年慶典已全面終止。

德國總理肖爾茨周六對襲擊事件遇難者表示哀悼，「我們心繫那些在醫院與死神搏鬥的傷者」。他也強調，必須對此類罪行加以嚴懲，「我們的社會對此絕不能容忍」。

北威州內政部長羅伊爾（Herbert Reul）周五晚間趕往案發現場，對這起事件表示震驚與悲痛。北威州州長伍斯特（Hendrik Wüst）稱此次襲擊是「極端殘忍且毫無意義的暴力行為」。聯邦內政部長費澤爾（Nancy Faeser）也表示震驚：「 我們對索林根市慶典活動遭到的殘暴襲擊深感震驚。我們為那些被殘酷奪去生命的人們哀悼。我的心與遇難者家屬以及重傷者同在。」

（路透社、法新社、德新社）

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