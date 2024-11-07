德國紅綠燈執政聯盟破裂 大選或將提前舉行

美國共和黨總統競選人川普赢得選舉的這一天，德國紅綠燈聯合政府宣佈解體。聯邦總理肖爾茨將失去「合作信任基礎」的自民黨籍的財政部長林德納解職，並提議明年1月中旬聯邦議院對政府舉行信任投票。

（德國之聲中文網）在有關決定德國未來經濟和預算政策方向協商討論失敗後，聯邦財政部長林德納（Christian Lindner）被總理肖爾茨解職。

肖爾茨在周三（11月6日）舉行的臨時記者會上解釋說，財政部長林德納在預算等爭議問題上採取阻撓行為，將黨派利益置於國家利益之上，已經「沒有進一步合作的信任基礎」。

肖爾茨提議聯邦議院在明年1月15日對其領導的柏林政府舉行信任投票。依照目前的情況，肖爾茨很可能無法在投票時獲得信任多數。在無法贏得聯邦議院信任的情況下，聯邦總理可以提請聯邦總統解散聯邦議院。按照德國基本法中的相關規定，聯邦議院解散後60天之內必須舉行新的大選。根據目前的計劃，下一次大選有可能在明年3月底舉行。

下一屆聯邦議院大選原定於9月28日舉行。

肖爾茨在發表聲明時指責林德納辜負了他的信任。 圖片來源： ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images

肖爾茨指責林德納在政府任職期間，通過公開製造糾紛的方式阻礙達成妥協，還以不恰當的方式阻撓法律通過。 「他經常使用狹隘的政黨政治策略。他已經多次辜負了我的信任。」肖爾茨表示，已經沒有進一步合作的信任基礎。他指出： 「嚴肅的政府工作不可能像這樣進行。」

林德納則指責肖爾茨故意破壞紅綠燈執政聯盟。他在肖爾茨發表完聲明之後對外表示：「今晚精心準備的聲明證明，肖爾茨不再對達成一項對所有人都可行的協議感興趣，而是蓄意與這個聯盟決裂。」他指責肖爾茨將德國帶入了一個充滿不確定性的階段。

林德納批評肖爾茨長期忽視民眾的經濟擔憂。 圖片來源： TOBIAS SCHWARZ/AFP

林德納指責社民黨和綠黨甚至不接受他改善德國經濟狀況的建議作為協商的基礎。「他（肖爾茨）長期以來忽視了民眾的經濟擔憂，」林德納說，「他提出的建議是軟弱的、缺乏雄心的，對於克服我國經濟增長的根本弱點，使我們能夠維持經濟繁榮、社會保障和生態責任沒有做出任何貢獻。」

林德納說，肖爾茨曾要求他暫停執行《基本法》中的債務制動規則。林德納說：「我不能同意這一要求，因為這會違背我的就職誓言。這就是為什麼聯邦總理在今天晚上的聯盟委員會會議上結束了與我本人以及自民黨的合作。」

周四早上，自民黨籍的德國教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）和司法部長佈施曼（Marco Buschmann）均宣佈辭職。同樣為自民黨成員的數字和交通部長維辛（Volker Wissing）宣佈退黨，得以留任。

德國政府危機：經濟政策之爭 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社等）

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