兔子帶來了復活節彩蛋，這樣的說法雖然不具備科學現實，但是卻和季節相符，人們都把兔子視為春的使者。此外，由於兔子繁殖能力強，所以也被視為後嗣綿延的象徵。在幾個世紀前，送彩蛋的還有公雞和鸛，不過今天這個使命只有兔子來承擔了。而且今天的彩蛋也不光是真的雞蛋，也還有各種巧克力蛋。