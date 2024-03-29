德國的復活節風俗
你知道復活節的來歷嗎？你知道德國人怎麼過復活節嗎？ 通過圖集一起來瞭解一下咯！
宗教與民俗
復活節是基督教最重要的節日。不過，人們所熟知的復活節標誌物件和風俗卻不完全來自宗教。比如復活節彩蛋、兔子和綿羊這樣的標誌，都是經過幾百年民俗生活的傳承保留下來的，和宗教信仰並沒有太多關係。越來越多的德國人漸漸淡忘了復活節原本只是紀念耶穌基督復活的節日。
綠色星期四
天主教在這一天要紀念耶穌和他的聖徒共進的最後晚餐。在這一晚餐上，耶穌和聖徒分吃麵包，並從一個聖杯裡分喝聖酒。這一儀式成為基督教在復活節宗教紀念儀式上的中心程序，許多藝術作品和宗教歌曲也都記錄了這段故事。
復活節從耶穌受難日開始（星期五）
這一天紀念耶穌基督的殉難。有些社區會舉行一些遊行，重演當年基督受刑殉難的過程。因此在這個星期五，天主教是嚴格齋戒的。復活節就從這一天開始，持續三天。而基督教周五不吃肉的傳統，也是來源於耶穌受難日。
復活節彩蛋
不管是不是基督徒，彩蛋都是復活節必不可少的元素。根據習俗，家裡的父母要在復活節星期日那天把彩蛋藏在花園裡，讓孩子們提著小籃子去找。對於基督教來說，雞蛋是生命復甦的象徵。在中世紀，在復活節齋戒期間，肉和雞蛋都是不能吃的。為防止變質，這些雞蛋都是煮熟之後染上顏色圖樣，有時候也作為禮品互贈。
復活節兔子
兔子帶來了復活節彩蛋，這樣的說法雖然不具備科學現實，但是卻和季節相符，人們都把兔子視為春的使者。此外，由於兔子繁殖能力強，所以也被視為後嗣綿延的象徵。在幾個世紀前，送彩蛋的還有公雞和鸛，不過今天這個使命只有兔子來承擔了。而且今天的彩蛋也不光是真的雞蛋，也還有各種巧克力蛋。
復活節綿羊
最早來源於猶太風俗，他們會在踰越節那天宰殺一頭綿羊，以紀念猶太祖先從埃及出逃。而在基督教文化中，綿羊則是耶穌無辜受難的象徵。不過，在綿羊形狀的蛋糕身上，人們已經看不出來什麼宗教淵源了。
復活節蠟燭
最早是在復活節之夜的禮拜儀式上用於照明的。蠟燭代表著耶穌復活給信徒帶來的光芒。這是耶穌戰勝死亡獲得永生的勝利之光。人們用復活節蠟燭點燃其他的蠟燭，象徵著光亮像接力一般，傳播下去。
復活節篝火
這一習俗來源於日耳曼遊牧民族。熊熊燃燒的火焰不僅要趕走嚴寒的冬季，也要驅趕惡靈和鬼怪。如今，在農村還是有一些家族或者村莊點燃篝火，共同慶祝復活節。
復活節的鐘聲
在復活節星期日，教堂的鐘聲敲響，宣告代表耶穌復活的愉悅消息。天主教教堂從綠色星期四就開始停止敲鐘，直到這一刻才恢復。在有些天主教地區，孩子們會帶著鈴鐺和撥浪鼓走街串巷，提醒信徒們，到教堂祈禱的時間到了。
復活節聖水
和一些其他習俗一樣，比如取復活節聖水，已經幾乎消失匿跡。聖水代表著生命，據說可以美容駐顏，提高生育能力。至於這水從何而來，又流向哪裡去，就是另一回事了。在德國東部的斯拉夫後裔少數民族索布人那裡，這種習俗還保留到今天。
「碰蛋」游戲
誰的雞蛋在碰撞之後完好無損，誰就贏了。這個「碰蛋」在德國不少地區（比如巴伐利亞和萊茵蘭）都是復活節早餐時頗受喜愛的游戲。這個習俗完全沒有任何宗教背景。
復活節的散步
雖然今天人們出來走走是為了更好地消化復活節的大餐，但它其實是有傳統背景的。在復活節的散步中，人們告別漫長的冬季，欣賞欣欣向榮的春日風光。大詩人歌德就曾經寫詩進行詠嘆。
復活節遊行
德國第一次復活節遊行是在1960年。後來就慢慢形成一種傳統。早在冷戰期間，人們遊行是為了抗議當時德國要裝備核武器的計劃。今天，遊行隊伍中大多由和平主義者和環保主義者佔據。