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德國汽車工業

汽車工業是德國的支柱工業，德國汽車產業聯合會曾公佈統計，德國每7個工作崗位中就有一個與汽車行業有關。

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即時新聞

2024年4月15日

要對話，不要對抗：德國汽車工業反對對中國車徵收懲罰性關稅

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深度報導

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德國汽車製造商落後了嗎?

德國汽車製造商落後了嗎?

德國作為汽車大國屹立不搖數十年，但隨著電動汽車的發展，大眾、賓士、寶馬等汽車大廠似乎正被其他國家的競爭者超越。德國的汽車製造商是否已經大幅落後外國競爭對手?
經濟2024年2月15日03:54 分鐘
2023年上海車展上展出的一台智慧型汽車。

德語媒體：中國引領汽車革命

德語媒體：中國引領汽車革命

汽車工業已經經歷過兩次重大變革：福特引入的流水線技術使汽車走進了千家萬戶，而豐田開啟的"即時生產模式"大幅提升了車輛生產效率和品質。那麼，電池驅动和人工智慧是否會給汽車工業帶來一場新的革命呢？
媒體2024年1月26日
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德國汽車工業的一線希望？

德國汽車工業的一線希望？

德國在電動車領域已經遠遠落後於中國製造商， 一些德國汽車品牌現在正在採用一種與汽車生產毫不相關的新策略，這能帶領它們度過轉型危機嗎？
技術2024年1月23日01:42 分鐘
電動車正越來越受到消費者的青睞。購買柴油車的人數持續下降。唯一的例外是德國，在這裡柴油車的銷量甚至有所增加

歐盟新車登記數量明顯增多 德國表現平平

歐盟新車登記數量明顯增多 德國表現平平

經歷了過去幾年新冠疫情對汽車行業的衝擊之後，過去一年當中，歐盟新車註册登記數量明顯增多，但是在汽車大國德國，新車銷售的數據卻並不樂觀。
經濟2024年1月19日
歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯

貿易專員：歐盟有義務捍衛自身經濟利益

貿易專員：歐盟有義務捍衛自身經濟利益

擬議中針對中國電動車的反補貼調查引起中方不滿後，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯本周訪問了北京。結束訪華後，東布羅夫斯基斯繼續為反補貼調查進行辯護，並稱在華設廠的外國車企也會被調查。
汽車與交通2023年10月1日
在慕尼黑2023德國國際汽車及智慧出行博覽會（IAA）上，中國有9個品牌參展

德國經濟研究所：德國汽車生產日益受到中國威脅

德國經濟研究所：德國汽車生產日益受到中國威脅

一份德國經濟研究所（IW）的報告說，今年上半年，德國進口的中國汽車和零件猛增75%，而其他方面的雙邊貿易貿易卻出現下滑。從這些數據中得出關於德國去風險化的明確結論還為時過早。
經濟2023年9月17日
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