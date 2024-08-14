德國檢方向涉嫌參與炸毀北溪天然氣管道的烏克蘭人發出逮捕令

德國媒體報導稱，德國聯邦總檢察長對涉嫌參與炸毀波羅的海北溪天然氣管道的一名烏克蘭潛水教練發出逮捕令。據悉這名男子目前生活在波蘭。波蘭警方尚未將其逮捕。

（德國之聲中文網）據《南德意志報》報導，德國聯邦總檢察長對涉嫌參與炸毀波羅的海北溪天然氣管道的一名烏克蘭人發出逮捕令。據悉，這名烏克蘭人是一名潛水教練，目前生活在波蘭。

根據《南德意志報》的報導，這名嫌疑人在電話交談中對這些指控表示驚訝。他否認參與了波羅的海天然氣管道襲擊案。波蘭當局也尚未逮捕該男子。報導稱，目前尚不清楚是誰下令發動這次襲擊的。

2022年9月，北溪一號和北溪二號兩條天然氣管道在瑞典和丹麥領海發生爆炸並嚴重受損。鑑於襲擊的規模，調查人員認為這應是人為破壞行為所造成。

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在爆炸發生前，俄羅斯通過北溪一號管道將天然氣從西伯利亞送到德國和其他歐洲國家。由於俄羅斯入侵烏克蘭，北溪二號始終沒有投入營運。

俄羅斯對烏克蘭的入侵也凸顯了歐洲對俄羅斯天然氣的依賴。德國尤其依賴這些廉價進口能源。在停止從俄羅斯進口天然氣之後，能源市場價格暴漲。

據《南德意志報》、德國電視一台以及《時代周報》共同調查發現，德國檢方還鎖定了另外兩名嫌疑人。據說他們是來自烏克蘭的一男一女。兩人也都是潛水員，可能在海底天然氣管道上安放了爆炸物。但目前尚未對兩人發出逮捕令。

目前德國媒體公佈出來的訊息基於「外國情報部門的情報」。

丹麥和瑞典都曾對北溪天然氣管道爆炸案進行過調查。但是今年2月，瑞典和丹麥前後宣佈停止調查。丹麥警方表示，調查工作「既複雜又全面」，爆炸系「蓄意破壞」，但「證據不足以在丹麥提起刑事訴訟」，無法進一步置評。

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（路透社、德新社）

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