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德國極右翼勢力如何利用馬格德堡襲擊事件？

2024年12月29日

馬格德堡聖誕市場襲擊事件發生之後，德國的極右翼勢力迅速利用這場悲劇進行政治動員，組織大規模歧視移民的示威活動。

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聖誕市場襲擊事件發生之後，德國極右翼政黨選項黨已經在馬格德堡組織多起歧視移民的大規模示威活動。
聖誕市場襲擊事件發生之後，德國極右翼政黨選項黨已經在馬格德堡組織多起歧視移民的大規模示威活動。圖片來源： Christian Mang/REUTERS

（德國之聲中文網）2024年12月20日，德國薩克森-安哈爾特州首府馬格德堡聖誕市場發生一起嚴重襲擊事件，造成至少5人死亡、200多人受傷。

幾天過去後，犯罪嫌疑人塔勒布‧A（Taleb A.）的種種訊息曝光，但是其襲擊動機仍有待確認。目前可以確認的是，他是沙烏地阿拉伯公民，目前已被德國警方拘捕。  

然而，襲擊剛剛發生之後，德國的極右翼團體便開始利用該悲劇性事件，將矛頭對准移民。  

「我從未感受過如此充滿敵意和威脅的氛圍，」一名在馬格德堡學習汽車工程的學生說道。  

薩克森-安哈爾特州的暴力預防機構薩拉姆（Salam）作出了類似的描述。該機構觀察到，針對極右翼分子眼中的外國人的示威和騷擾事件顯著增加。  

根據薩拉姆的訊息，「感覺像是移民的人，被貼上『恐怖分子』、『罪犯』和『賤人』的標籤，有些人甚至被推搡或遭到吐口水。」  

威脅已經十分嚴重，以至於各移民社區通過WhatsApp和Facebook等社群網站互相警告：不要出現在公共場所。  

薩拉姆的激進化問題研究專家漢斯‧戈爾登鮑姆（Hans Goldenbaum）告訴中德意志電台（MDR），已有訊息表明，馬格德堡襲擊事件的嫌疑人，恰恰可能是一名伊斯蘭恐懼症患者和極端右翼分子。他說：「這顯示了極右翼話語對他的影響，以及他如何與現實隔絕。」  

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極右翼勢力的全國動員  

馬格德堡聖誕市場襲擊事件發生之後，極右翼和新納粹政黨、團體以及個人立即在全德國範圍內動員起來，要求大規模驅逐移民。  

上周日，即襲擊發生兩天後，數百名新納粹分子聚集在馬格德堡參加極右翼集會。集會中還發生了針對記者的襲擊事件。  

集會的一名發言人是托爾斯滕‧海澤（Thorsten Heise）。這名激進的新納粹分子有多項前科，還曾試圖用汽車撞擊一名難民。集會的影片顯示，海澤呼籲示威者滲透到民間社團、消防部門和政府機關中。  

記者和觀察人士報告稱，集會參與者高喊口號「德國醒來」。這個短語曾是希特勒領導的納粹德國的政治動員口號，目前在德國公共場合喊出屬於刑事犯罪。  

據警方估計，極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）號召的示威活動吸引了多達3500人，其中包括黨領導人和地方流氓團體中的知名極端分子。集會現場可見許多白人至上主義者慣常的裝扮和紋身。  

選項黨領導人魏德爾（Alice Weidel）發表講話時，聽眾高喊：「驅逐！驅逐！驅逐！」集會結束後，參與者上街襲擊拍攝者，高喊民族主義口號，並與維持秩序的警察對峙。  

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「這座城市正在團結起來」

來自馬格德堡民間團體「共同守望」（Miteinander）的右翼極端主義研究專家戴維‧貝格裡奇（David Begrich）認為，聖誕市場襲擊事件的政治化將進一步擴大。選項黨已經在馬格德堡組織多起大規模示威活動。貝格裡奇強烈批評這些示威活動，認為悲劇發生之後的重點應該是悼念5名遇難者以及關心200多名傷者。  

「我看到馬格德堡充滿了困惑和震驚，」他對德國之聲表示，「這次襲擊深深地傷害了這座城市。我個人也受到影響：我的妻子是受傷者之一。」  

貝格裡奇表示，當受傷者正在醫院接受治療時，任何人都不應該對這場悲劇進行政治化利用。他說：「受害者的命運必須是關注的焦點。反思和審查應該暫緩進行。這裡的社區不希望事件被政治化。」  

社群網站上充斥著與這次事件相關的假新聞、臆測和政治化操作，馬格德堡人也受到影響，但是貝格裡奇認為，「這座城市正在團結起來。」

 

註：德國之聲遵循德國新聞報導準則，保護犯罪嫌疑人或受害者隱私，沒有公佈馬格德堡襲擊事件犯罪嫌疑人塔勒布‧A（Taleb A.）的全名。

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