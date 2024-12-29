德國極右翼勢力如何利用馬格德堡襲擊事件？

馬格德堡聖誕市場襲擊事件發生之後，德國的極右翼勢力迅速利用這場悲劇進行政治動員，組織大規模歧視移民的示威活動。

（德國之聲中文網）2024年12月20日，德國薩克森-安哈爾特州首府馬格德堡聖誕市場發生一起嚴重襲擊事件，造成至少5人死亡、200多人受傷。

幾天過去後，犯罪嫌疑人塔勒布‧A（Taleb A.）的種種訊息曝光，但是其襲擊動機仍有待確認。目前可以確認的是，他是沙烏地阿拉伯公民，目前已被德國警方拘捕。

然而，襲擊剛剛發生之後，德國的極右翼團體便開始利用該悲劇性事件，將矛頭對准移民。

「我從未感受過如此充滿敵意和威脅的氛圍，」一名在馬格德堡學習汽車工程的學生說道。

薩克森-安哈爾特州的暴力預防機構薩拉姆（Salam）作出了類似的描述。該機構觀察到，針對極右翼分子眼中的外國人的示威和騷擾事件顯著增加。

根據薩拉姆的訊息，「感覺像是移民的人，被貼上『恐怖分子』、『罪犯』和『賤人』的標籤，有些人甚至被推搡或遭到吐口水。」

威脅已經十分嚴重，以至於各移民社區通過WhatsApp和Facebook等社群網站互相警告：不要出現在公共場所。

薩拉姆的激進化問題研究專家漢斯‧戈爾登鮑姆（Hans Goldenbaum）告訴中德意志電台（MDR），已有訊息表明，馬格德堡襲擊事件的嫌疑人，恰恰可能是一名伊斯蘭恐懼症患者和極端右翼分子。他說：「這顯示了極右翼話語對他的影響，以及他如何與現實隔絕。」

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極右翼勢力的全國動員

馬格德堡聖誕市場襲擊事件發生之後，極右翼和新納粹政黨、團體以及個人立即在全德國範圍內動員起來，要求大規模驅逐移民。

上周日，即襲擊發生兩天後，數百名新納粹分子聚集在馬格德堡參加極右翼集會。集會中還發生了針對記者的襲擊事件。

集會的一名發言人是托爾斯滕‧海澤（Thorsten Heise）。這名激進的新納粹分子有多項前科，還曾試圖用汽車撞擊一名難民。集會的影片顯示，海澤呼籲示威者滲透到民間社團、消防部門和政府機關中。

記者和觀察人士報告稱，集會參與者高喊口號「德國醒來」。這個短語曾是希特勒領導的納粹德國的政治動員口號，目前在德國公共場合喊出屬於刑事犯罪。

據警方估計，極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）號召的示威活動吸引了多達3500人，其中包括黨領導人和地方流氓團體中的知名極端分子。集會現場可見許多白人至上主義者慣常的裝扮和紋身。

當選項黨領導人魏德爾（Alice Weidel）發表講話時，聽眾高喊：「驅逐！驅逐！驅逐！」集會結束後，參與者上街襲擊拍攝者，高喊民族主義口號，並與維持秩序的警察對峙。

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「這座城市正在團結起來」

來自馬格德堡民間團體「共同守望」（Miteinander）的右翼極端主義研究專家戴維‧貝格裡奇（David Begrich）認為，聖誕市場襲擊事件的政治化將進一步擴大。選項黨已經在馬格德堡組織多起大規模示威活動。貝格裡奇強烈批評這些示威活動，認為悲劇發生之後的重點應該是悼念5名遇難者以及關心200多名傷者。

「我看到馬格德堡充滿了困惑和震驚，」他對德國之聲表示，「這次襲擊深深地傷害了這座城市。我個人也受到影響：我的妻子是受傷者之一。」

貝格裡奇表示，當受傷者正在醫院接受治療時，任何人都不應該對這場悲劇進行政治化利用。他說：「受害者的命運必須是關注的焦點。反思和審查應該暫緩進行。這裡的社區不希望事件被政治化。」

社群網站上充斥著與這次事件相關的假新聞、臆測和政治化操作，馬格德堡人也受到影響，但是貝格裡奇認為，「這座城市正在團結起來。」

註：德國之聲遵循德國新聞報導準則，保護犯罪嫌疑人或受害者隱私，沒有公佈馬格德堡襲擊事件犯罪嫌疑人塔勒布‧A（Taleb A.）的全名。

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