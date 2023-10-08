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德國旅遊
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深度報導
瞭解德國歷史 你一定要去這裡！
瞭解德國歷史 你一定要去這裡！
德國有著豐富深厚的歷史背景。我們穿越時空，展示十大景點，它們讓人回憶起德國2000年的歷史中某些重要時期和轉折點。
歷史
2023年10月8日
2023年10月8日
10 張圖
中國重新開放前往德國旅遊團
中國重新開放前往德國旅遊團
中國自年初以來分批次恢復出國團隊游，德國等70多個國家如今列在第三批次名單上。據德國統計數字，今年1-5月，中國遊客在德國的過夜數約為疫情前水準的35%。
經濟
2023年8月10日
2023年8月10日
涂鴉羅馬斗獸場 一名德國少年受罰
涂鴉羅馬斗獸場 一名德國少年受罰
義大利警方拘留了一名17歲的德國學生，因為他被抓到刻畫涂鴉破壞古老的羅馬斗獸場。這是近幾周來在這個羅馬地標建築發生的第三起破壞行為。
社會
2023年7月17日
2023年7月17日
德國那些值得享受「躺平」假日的豪華飯店
德國那些值得享受「躺平」假日的豪華飯店
暑期將至，很多人開始籌劃去哪裡渡假。如果選擇在德國享受夏天，遊客在很多城市都可以找到風格各異、各具特色的豪華飯店，例如，伊麗莎白女王下榻過的柏林阿德隆飯店、歌德和席勒曾用餐過的魏瑪大象飯店以及以收藏名貴葡萄酒而聞名的弗萊堡科倫比飯店。
文化
2023年6月24日
2023年6月24日
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德國適合情侶出遊的愛情聖地
德國適合情侶出遊的愛情聖地
或許你正尋覓一個求婚或者過紀念日的地方，來一趟說走就走的旅行。小編總結出幾處充滿浪漫元素的德國愛情聖地。
文化
2023年6月18日
2023年6月18日
德國人鍾愛的露營文化 你瞭解多少？
德國人鍾愛的露營文化 你瞭解多少？
熱愛渡假和大自然的德國人，出遊時除了會住在飯店、旅館外，不少人也會選擇露營。相較於多數位於市區的旅店，露營更有一種「以天地為棟宇」的灑脫。
文化
2023年6月18日
2023年6月18日
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