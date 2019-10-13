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德國新納粹NSU

NSU是國家社會主義地下組織的德文縮寫，該組織涉嫌製造了10起謀殺案，主要針對德國有移民背景的人。

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深度報導

Deutschland Gedenkbaum für NSU-Opfer in Zwickau abgesägt

德國多處新納粹受害者紀念碑遭毀

德國多處新納粹受害者紀念碑遭毀

在德國一共有八處紀念「國家社會主義地下黨」（NSU）恐怖襲擊受害者的設施，包括紀念碑、紀念牌等其它形式。這其中有五處設施遭到了蓄意破壞。NSU是一個極右翼新納粹恐怖組織，從2000年到2006年期間實施了多起針對外國移民的暗殺事件。
政治2019年10月13日
Deutschland Flugblatt Köln Mülheim "Atomwaffendevision Deutschland

科隆驚現威脅穆斯林的新納粹傳單

科隆驚現威脅穆斯林的新納粹傳單

傳單上寫著："你們對我們國家的入侵將失敗"。傳單的發現地點是科隆市的一條街道，15年前這裡曾經發生極右翼恐怖組織NSU的襲擊事件。
社會2019年6月8日
Polizei Symbolbild

德警方爆出極右醜聞

德警方爆出極右醜聞

德國法蘭克福警察機構內疑似極右網路或許只是冰山一角？周二（12月18日）多家報紙的報導讓人得出這一結論。有關上級負責部門仍未公開表態。
政治2018年12月18日
Deutschland | Proteste nach dem Urteil im NSU-Prozess in Berlin

新納粹NSU案宣判 德國多地爆發抗議

新納粹NSU案宣判 德國多地爆發抗議

曾在2000-2007年犯下10樁謀殺案的德國極右翼國家社會主義地下黨（NSU）成員恰培周三被判處終身監禁。慕尼黑等地爆發千人抗議，要求繼續徹查。
政治2018年7月12日
Deutschland NSU Prozess

5年審理終宣判 恰培被判終身監禁

5年審理終宣判 恰培被判終身監禁

新納粹恐怖主義組織國家社會主義地下黨（NSU）成員恰培被認定犯有10樁殺人案。該案為戰後德國歷史最大的案件之一。
政治2018年7月11日
Deutschland NSU-Prozess in München | Beate Zschäpe

NSU審理：檢方堅信恰培是凶殺案同謀

NSU審理：檢方堅信恰培是凶殺案同謀

周二庭審一開始，聯邦檢察官赫伯特‧迪摩（Herbert Diemer ）就當庭表示，對被告比亞特‧恰培（Beate Zschäpe）提出的各項控罪都已得到證實。如果罪名成立，恰培將面臨終生監禁的刑罰。
政治2017年7月25日