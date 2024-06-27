德國新《國籍法》生效 有關入籍的八項重要變化

德國新《國籍法》於6月27日開始生效。外籍人士現在可以更快地成為德國公民，並保留其原籍國護照。 具體有哪些方面的變化？德國之聲為您整理如下。

（德國之聲中文網）印有聯邦鷹標誌的德國護照非常受歡迎。也難怪，德國公民幾乎可以無限制地自由出行，可以在整個歐盟範圍內生活和工作，參與政治決策，還可以自由選擇職業。

2024年6月27日新《國籍法》生效後入籍程序將大大簡化，目前在德國生活的1200萬外籍人士中的許多人現在都可以申請德國護照。

加速入籍有了「超車道」

在德國合法居住五年後，外籍人士可以申請德國國籍。如果有「特別出色的融入表現」，甚至可以將時間縮短至三年。例如，高水準的語言能力（C1，即能夠流利表達）、有志願工作經歷，或在學校或工作中表現優異者都可以更快地獲得德國護照。此前，外籍人士最早需要八年才能申請入籍。

如果德語水準很高，可以獲得提前入籍的機會 圖片來源： Joao Gabriel Alves/dpa/picture alliance

由社民黨、綠黨和自民黨組成的聯邦政府希望通過新《國籍法》增加入籍人數，並鼓勵移民更快融入。相比之下，德國入籍率在歐盟中相對較低，但最近有所上升。右翼黨派選項黨（AfD）和保守的基民盟/基社盟（CDU/CSU）組成的在野黨則擔心，德國護照可能因此變得不值錢。

歐洲各國的入籍門檻高低不同

對收入有要求

獲取德國國籍對收入要求的規定依然有效。申請入籍者必須有自給自足的能力。這方面規則有所收緊，因此低收入者將來會更難入籍。

允許雙重國籍

如今，申請入籍者不再被要求放棄其原有國籍。因此，所有移民理論上都可以擁有雙重國籍。此前，這一條只適用於來自歐盟國家的入籍申請者。

全球最強護照出爐！歐美被亞洲國家甩在身後

聯邦政府希望通過這項舉措為那些對其原籍國有深厚感情的人提供入籍便利。聯邦政府認為，語言能力、教育水準以及對民主價值的認同比第二國籍更重要。

「客工」和「合同工」申請者：入籍規則將更加寬松

對於1955年至1972年來到原西德務工的「客工」（Gastarbeiter），以及原東德的「合同工」（Vertragsarbeiter）申請者，入籍規則將更為寬松。這一舉措是為了認可和表彰他們對德國發展做出的重要貢獻。

在語言能力要求上，這兩類人群只需在日常生活中能夠順利用德語交流即可。此外，他們也無需參加入籍測試。

外籍人士子女將更快獲得德國國籍

外籍父母中有一方在德國合法居住超過五年，其子女將獲得德國國籍。此前，這一期限為八年。研究表明，越早獲得德國國籍的外籍兒童在學校和職業中越容易獲得成功。

但這一項新規定不具有回溯力。也就是說，只有2024年6月27日之後出生的孩子才能享受這項政策待遇。

種族主義者和反猶主義者不得入籍

承諾遵守德國《基本法》所規定的自由民主基本秩序仍然是申請入籍德國的必需條件。

這意味著反猶主義、種族主義或其他反人類行為將不被允許入籍。拒絕男女平等或實行多配偶制的人也不能獲得德國護照。

德國的歷史責任

申請入籍者還需認同德國負有的特殊歷史責任。納粹時期，德國入侵波蘭，發動第二次世界大戰，並對600萬歐洲猶太人實施了系統性、國家支持的迫害和種族滅絕。

因此，新入籍者需要承諾保護猶太人的生活，並禁止發動侵略戰爭。不同意這些立場的人將不能獲得德國護照。入籍測試的題庫也將做相應調整。

這些情況下德國護照將被撤銷

申請人若在入籍過程中撒謊，取得的德國國籍可在十年內被撤銷。這項規定依然適用。

新《國籍法》在此基礎上增加了一條，任何不認真履行「遵守承諾德國特殊歷史責任」者——例如，傳播反猶主義仇恨訊息，其德國護照也會被取消。





©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。