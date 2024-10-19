德國推出30項新措施吸引印度技術工人

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨領導的聯邦內閣於周三（10月16日）通過了主要由勞動部和外交部提出的30項系列措施，其目標鎖定在通過吸引印度技術工人來填補德國勞動力市場的空缺。

官員、企業和經濟學家認為，技術工人的短缺正在威脅德國的創新能力和經濟增長。

德國和印度勞動力市場互補

德國勞動部長胡海爾（Hubertus Heil）在談到政府的目標時表示："德國需要更多的經濟活力，而這需要合格的技術工人。"

由於人口老齡化導致的勞動力短缺，德國長期以來一直向國外尋求勞動力，以保持經濟發展。

海爾本周早些時候表示："印度的情況恰恰相反，每個月有100萬新人進入勞動力市場。"雖然印度是世界第五大經濟體，但其勞動力市場根本無法吸納如此龐大的潛在工人數量。

作為這個全球人口最多的國家，印度政府不得不推動更多的勞動力遷移。

根據柏林的相關戰略文件，"這就是為什麼德國將印度視為技術勞動力遷移問題上特別重要的合作夥伴。"

德國希望這些措施能夠幫助填補衞生行業的空缺，例如護理院和醫院的職位，以及IT和建築行業的崗位。尤其是IT行業嗷嗷待哺，迫切需要更多的技術勞動力。

技術工人的短缺正在威脅德國的創新能力和經濟增長 圖片來源： Darren Baker/Fotolia

肖爾茨將帶隊前往印度吸引勞動力

下周，勞動部長海爾將與總理肖爾茨以及其他高級政府代表一同前往印度訪問。屆時，他計劃訪問一家專門製作德國麵包的麵包店，討論傳統工作，並訪問一所學校，與學生討論在德國的未來生活的可能性。

不過，德國以其複雜且缺乏靈活性的官僚制度而聞名，這往往令外國人感到頭疼。為了簡化印度技術勞工的遷移流程，柏林政府表示，將在2024年底前推出新的數字簽證。

此外，柏林還計劃在印度舉辦招聘會，並為有意遷往德國的人提供德語課程。德國聯邦勞動局還表示，將更加積極地為已經在德國的印度大學生提供咨詢服務。這一策略與當下政府內閣的方針一致，也符合外交部的"聚焦印度"計劃。

德國將印度視為技術勞動力遷移問題上特別重要的合作夥伴 圖片來源： MONEY SHARMA/AFP via Getty Images

印度勞動力流入德國的"成功故事"

"印度技術工人的流入已經是我們國家的成功故事，"勞動部長海爾說。他還指出，政府的技術勞動力戰略措施將為進一步的成功奠定基礎。

根據聯邦勞動部的統計數據，截至2024年2月，約有13.7萬印度裔人在德國的技術崗位上工作，比前一年增加了約2.3萬人。

2015年，在德國此類崗位上就業的印度裔人數總共約為2.3萬。

最新統計數據顯示，居住在德國的印度裔人失業率僅為3.7%，遠低於整體失業率7.1%。

（法新社、德新社、路透社）

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