德國《性別自決法》正式生效 簡化更改性別程序

德國《性別自決法》正式上路，簡化了在官方文件上更改性別和名字的程序。德國媒體報導，已有上萬人在法律生效前提交變更性別申請。

（德國之聲中文網）德國《性別自決法》（Selbstbestimmungsgesetz）11月1日正式生效。該法簡化了在官方文件上更改性別和名字的程序。

根據《性別自決法》任何人只要向當地民政單位提出簡單的申請，就能更改姓名或法定性別。

新法取代了可追溯至 1980 年代早期的《跨性別法》（Transsexuellengesetz）。此前根據該法，想要改變法定性別的德國人必須提交兩份心理報告，並等待法院判決。

據《明鏡周刊》報導，約有 1.5萬人已在法律生效前提交了更改性別的申請。

德國家庭部部長鮑斯（ Lisa Paus）表示，這是「所有跨性別、雙性戀和非二元性別者非常特別的一天」。「從今天開始，他們性別自決的權利將大幅加強。」

無需說明理由即可「改名換性」

根據新法律，想要改變法定性別的人可以提出申請，無需說明理由或提供任何醫療訊息。

如果是14歲以下兒童，父母可以代為提出申請。14 歲以上的未成年人可以自己辦理，但必須經過父母同意。兒童或其父母必須先提交一份聲明，說明他們已向心理學家或青少年福利服務機構尋求建議。

更改性別需要三個月的時間才能生效，一年之內不得再次變更。

隨著《性別自決法》生效，德國也加入了比利時、西班牙、愛爾蘭、盧森堡和丹麥的行列，這些國家也已通過立法讓民眾更容易改變法定性別。

綠黨籍的LGBTQ事務專員萊曼（Sven Lehmann）表示：「德國由此加入了全球允許人們更正性別和姓名，並不將其病理化的行列。」

德國聯邦議院跨性別議員斯拉維克（Nyke Slawik）表示自己「充滿喜悅，因為對於性別多樣性的認可而言，這是真正歷史性的一天」。

他對德國之聲表示：「在右翼民粹主義聲音再次高漲、許多國家在同性戀權利方面不幸出現倒退的時代，這是一個希望的標誌。」

德國跨性別協會（BVT）也對這項法律表示歡迎，稱之為「朝承認跨性別和非二元性別者為社會中自然且平等的一員，邁出重要且基本的一步」。

德國跨性別議員斯拉維克認為，《性別自決法》上路是「真正歷史性的一天」 圖片來源： Thomas Trutschel/photothek.de/picture alliance

反彈的聲音

但新法引起了反對派政治家、尤其是極右翼政黨以及保守的基民盟/基社盟反彈。

基民盟議員貝爾（Dorothee Baer）本周指責政府推出的新法是一個 「離譜的意識形態項目」。

一些婦女權利組織也擔心，圖謀不軌的男性可能會濫用新規定，輕易進入為婦女和女孩保留的空間。

聯合國暴力侵害婦女和女孩問題特別報告員薩利姆（Reem Alsalem）在一份聲明中說，儘管該法案旨在增強跨性別群體的權利，「但在實際操作中卻可能削弱婦女和女童的安全、隱私和基本人權，尤其是那些曾受男性暴力傷害的婦女和女童」。

跨性別議員斯拉維克承認存在這種「普遍的恐懼」，但認為這樣的恐懼是沒有道理的。

該法保留了桑拿浴和游泳池等場所自行決定入場規則的權利—這一點受到了跨性別群體的批評。

斯拉維克說，許多國家已經實施了類似的法律，她 「沒有聽說這些法律導致了更多對女性的攻擊」。

根據民調機構YouGov最近的一項民意調查，贊成這一變革的德國人多於反對者，約47%的受訪者表示支持這項法律， 37%表示反對。

（綜合報導）

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