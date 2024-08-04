德國外長強調在德部署美國遠程武器的重要性

德國外交部長貝爾博克強調了在德國領土上部署美國遠程武器系統的重要性。她表示，像「標準-6」防空導彈、「戰斧」巡航導彈和高超音速武器這樣的武器將對俄羅斯形成威懾。

（德國之聲中文網）德國和美國不久前在北約峰會上宣佈，美國計劃從2026年起在德國部署遠程精確制導武器。俄羅斯總統普丁對此發出警告，稱如果美國實施該計劃，俄羅斯將採取"鏡像措施"予以回應。德國外交部長貝爾博克在德國《星期日圖片報》發文，為德國的決定做了辯護，稱俄羅斯對歐洲安全構成威脅。

貝爾博克寫道："制定今天的外交政策意味著必須認識到，依靠希望將無法保護我們免受普丁的俄羅斯的威脅。現在能保護我們的是我們投資於自身的安全和實力--在歐盟、北約和德國。這包括決定部署遠程美國武器系統。"

新一代「戰斧」巡航導彈 圖片來源： Everett Collection/picture alliance

貝爾博克強調，德國需要"一種可靠的威懾力量"來對抗俄羅斯，"這種威懾力量也保護波蘭人、波羅的海的人民和芬蘭人--我們的合作夥伴與俄羅斯有直接邊界，並且已經體會到俄羅斯近幾個月在邊境上使用混合手段。"

貝爾博克還指責普丁通過局勢升級來回應每一項和平倡議，普丁只希望"烏克蘭屈服於他"。

（法新社、路透社、德新社）

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