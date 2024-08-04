德國外長強調在德部署美國遠程武器的重要性

德國外長強調在德部署美國遠程武器的重要性2024年8月4日
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（德國之聲中文網）德國和美國不久前在北約峰會上宣佈，美國計劃從2026年起在德國部署遠程精確制導武器。俄羅斯總統普丁對此發出警告，稱如果美國實施該計劃，俄羅斯將採取"鏡像措施"予以回應。德國外交部長貝爾博克在德國《星期日圖片報》發文，為德國的決定做了辯護，稱俄羅斯對歐洲安全構成威脅。
貝爾博克寫道："制定今天的外交政策意味著必須認識到，依靠希望將無法保護我們免受普丁的俄羅斯的威脅。現在能保護我們的是我們投資於自身的安全和實力--在歐盟、北約和德國。這包括決定部署遠程美國武器系統。"
貝爾博克強調，德國需要"一種可靠的威懾力量"來對抗俄羅斯，"這種威懾力量也保護波蘭人、波羅的海的人民和芬蘭人--我們的合作夥伴與俄羅斯有直接邊界，並且已經體會到俄羅斯近幾個月在邊境上使用混合手段。"
貝爾博克還指責普丁通過局勢升級來回應每一項和平倡議，普丁只希望"烏克蘭屈服於他"。
（法新社、路透社、德新社）
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