德國外長出訪澳新斐三國

本周三，德國外長貝爾博克開始了對大洋洲三國為期一周的訪問行程。八個月前，因專機故障，德國外長的大洋洲之行被迫取消。

（德國之聲中文網）德國政府專機發生故障的事情時有發生，人們已經見怪不怪。但上一次德國外長貝爾博克遭遇的專機故障卻格外令人尷尬，後果也相當嚴重。去年八月，貝爾伯克計劃出訪澳洲、新西蘭和斐濟，但她搭乘的空中巴士A340專機，因年久失修，在飛抵阿布扎比後，就因起落架故障無法繼續飛行。緊急檢修之後，24小時內再度出現故障，德國外長只好搭乘普通客機打道回府，她當時沮喪地表示：「生氣已經不足以表達我的心情。」

八個月之後，貝爾博克再度啟程前往大洋洲。為了確保此行萬無一失，這次貝爾博克搭乘的是德國政府的「空中一號」- 一架通常為德國總理和總統提供出訪服務的專機。

去年八月，因專機發生技術故障，德國外長被迫取消了訪問太平洋三國的計劃。 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance



時隔十三年 德國外長再訪大洋洲

周三啟程後，貝爾博克的專機將先在印尼峇裡島中途加油，然後於周四下午飞抵澳洲南部城市阿德萊德。



德國外長上一次訪問大洋洲，已經是2011年的事情了。當時的德國外長韋斯特韋勒对澳洲和新西蘭進行了訪問。而位於南太平洋、由三百多個島嶼組成的斐濟，則從未有過德國外長到訪。此次為期一周的出訪行程，德國外長的飛行時間將達50個小時，飛行距離43000公里。

太平洋海域的爭奪

印太海域的戰略重要性在與日俱增。這一區域擁有全球60%的人口和同等比例的經濟產出。獨裁大國-中國在這一區域變得越來越咄咄逼人。在南中國海域，中國同越南、馬來西亞、菲律賓等國都存在主權爭議，而對北京來說，已走向民主的島國台灣更是中國領土的一部分，並不斷發出武統台灣的威脅。

貝爾博克希望強化同澳洲、新西蘭等「價值觀夥伴」加強合作，以共同應對來自中國的挑戰。臨行前，綠黨政治家貝爾博克表示：「對於中國在世界舞台上咄咄逼人的表現，澳新兩國比我們更有切身體會。」

因主權爭議，南中國海局勢日趨緊張。圖為中國海警船以水炮驅離菲律賓船隻。 圖片來源： PHILIPPINE COAST GUARD/AP Photo/picture alliance



澳洲：巡邏艇與文化遺產

澳洲是G20裡的經濟大國，同時也會定期參加七國集團和北約的會議。因此，該國是德國在太平洋地區的重要夥伴。訪澳期間，貝爾博克將就加強安全合作等議題同澳方舉行會談，此外，貝爾博克還將參觀阿德萊德造船廠，該廠同德國不來梅企業Lürssen合作，正在为澳洲海軍建造巡邏艇。

此外，貝爾博克還將參加一個文物交還儀式。這是一批由德國傳教士十九世紀时从澳洲帶回德國的文物，現在將物歸原主，交還考爾納原住民部落。萊比錫格萊希博物館已於去年將這批文化运抵澳洲，但由於當時貝爾博克的訪澳行程因專機故障被迫取消，有德國外長出席的正式歸還文物儀式將延遲至現在舉行。

紐西蘭：南極洲與太空項目

隨同貝爾博克一道出訪的，還包括一名來自阿爾弗雷德‧魏格納極地及海洋研究所的代表。該研究所希望同紐西蘭南極研究所建立科研夥伴關系。紐西蘭是1959年《南極條約》12個初始簽署國之一。簽約國承諾和平利用南極，並放棄對南極的領土訴求。

此外，貝爾博克還将在紐西蘭為開展經濟合作開展游說。本周三，歐盟同紐西蘭自由貿易協定開始生效，貝爾博克啟程前表示：「該協定為自由貿易協定樹立了新標準。」此外，貝爾博克還將參觀奧克蘭大學的太空研究中心。

海平面上升令斐濟沿岸地區陷入危險。 圖片來源： ingimage/IMAGO

斐濟：氣候變化的受害者

德國外長此次大洋洲之行的最後一站是斐濟，她將在此逗留兩天，也是此行期間逗留最長的一站。斐濟是受氣候變化影響最嚴重的國家之一，不斷上升的海平面使斐濟沿岸居民點陷入危險境地，有些地方已經開始了移民工作。貝爾博克將實地考察兩個陷入危險的居民點。

（德新社）

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