德國基礎設施 做好抵禦中國間諜之準備了嗎？

一名中國籍女子涉嫌向另一名中國間諜提供萊比錫機場貨運訊息、尤其是涉及德國軍火商的物流情況，已經在本周早些時候被捕。這起案件也引發了各界對德國機場、港口抵禦中國間諜滲透能力的擔憂。

（德國之聲中文網）根據德國聯邦總檢察署10月1日的通報，被捕的38歲中國籍女子Yaqi X.具有向中國間諜部門傳送情報的重大嫌疑。具體而言，她此前供職於一家物流領域的服務商，工作地點時常位於萊比錫哈勒機場；大約在去年8月到今年2月期間，她多次將機場的向烏克蘭、以色列軍火物資運輸訊息以及軍火企業人員旅行訊息提供給德裔華人Jian G.，後者曾是右翼政黨德國另類選擇黨(AfD)歐洲議會大選首席候選人的助理，已經在今年4月因涉嫌為中國情報部門傳送情報被捕。

在今年4月，即Jian G.剛剛被捕時，歐盟情報分析中心(INTCEN)前主任康拉德(Gerhard Conrad) 就在接受德國ntv電視台採訪時指出，此案並不令人震驚，畢竟安全部門早已就此類風險發出過警告，「由於情報機關已經公開指出過這種間諜行為的可能性，所以在此案之後可能還有更多的類似案件。」

專訪：中國間諜在德國也很活躍 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國機場港口如何防間諜？

德國的軍火物資以及軍火企業相關人員並不只從萊比錫哈勒機場出入境。其他擁有大量國際貨運業務的德國機場、或者海港也同樣可能成為中國情報機關安插人員滲透的目標。比如擁有眾多中資企業落戶的德國第二大城市漢堡，其港口的「福地」碼頭已經在去年被中國國企中遠集團收購了24.99%的股份；這樁交易案當時就引發德國各界的廣泛擔憂：中國情報機關很可能會藉機獲取漢堡港的重要物流訊息。

漢堡市港務局目前並不方便向外界透露具體採取哪些安全措施防止外國間諜滲透。專注於中國相關新聞的德國媒體China.Table則援引物流圈內人士消息稱，漢堡港的主要參與方都有足夠的「中國能力」，因此皆具備相應的風險意識。不過，圈內人士也強調，漢堡港並沒有統一地對眾多物流企業所有員工進行身份查核，因此無法完全排除間諜滲透之風險。

負責航空安全事務的漢堡市經濟與創新局則表示，所有機場員工或者在機場工作的第三方企業員工都會接受全面的安全核查，員工在警方、憲法保衛部門、司法部門的數據都會被仔細查驗。

中國駐柏林大使館尚未對此事予以回應 圖片來源： JOHN MACDOUGALL/AFP

中國間諜為何通過了安全核查？

此次被捕的Yaqi X.是否有萊比錫機場內部安全區域的出入權限？德國檢方暫時沒有披露相關訊息，只是籠統表示她供職於一家「在萊比錫機場提供物流服務的企業」，這意味著她的工作地點即可以在機場附近，也可以在機場內部。

中德意志廣播電視台(MDR)掌握的訊息顯示，涉事企業是PortGround GmbH，系國有中德意志機場集團(Mitteldeutscher Flughafen AG)的全資子公司，其主營業務是在德勒斯登機場以及萊比錫機場提供旅客、貨物、飛機的全方面服務。除了德國軍火商以及德國聯邦國防軍，駐德美軍也時常通過萊比錫機場運送物資。

另據《南德意志報》以及德廣聯掌握的訊息，Yaqi X.在其上線Jian G.被捕前就已經引起了德國安全部門的注意，後者在監聽Jian G.的通信時發現了兩人之間的密切聯繫。不過具體的線索是在Jian G.被捕後、安全部門通過仔細檢查手機數據方才獲得的。值得注意的是，Yaqi X.早前似乎通過了當局的年度安全查核：警方、憲法保衛局等安全機關的資料庫中並沒有任何和她有關的記錄。而她的鄰居則對《圖片報》透露，她非常內向害羞，德語能力也很有限。

目前，德國檢方以正在調查中為由，拒絕透露更加詳細的訊息。萊比錫機場、涉事物流企業、嫌疑人辯護律師則暫時不予置評。中國駐德大使館新聞處的電話則因國慶假期無人接聽。

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（綜合報導）

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