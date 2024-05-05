德國另類選擇黨華裔助手陷「間諜門」在德華人怎麼看

德國另類選擇黨競選歐洲議會首席候選人克拉一名華裔助手涉嫌間諜罪被逮捕，該事件不僅引發了各大媒體的廣泛討論，也受到了在德華人的關注。網路媒體Table.Media指出，在感到震驚的同時，也有華人華僑仍對選項黨表示同情。

（德國之聲中文網）德國另類選擇黨（AfD）歐洲議會大選頭號候選人克拉（Maximilian Krah）的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。據德新社報導，名為Jian G.的這名中國男子已經加入德國籍，他是中國情報機構的工作人員。這起間諜案在在德華人中也引起關注，網路媒體Table.Media發表的一篇文章指出，在感到震驚的同時，在德國的華人華僑中，不少人仍對選項黨表示同情。文章作者Fabian Peltsch採訪的一名華裔表示，「許多在德華人認為，選項黨並不針對那些在德國行得正坐得端、勤奮工作的移民或有移民背景的人。」這位不願意透露姓名的被訪者還補充說，像Jian G.這樣的人為選項黨政客工作並不會讓她感到奇怪。

文章指出，在流行的中國社群網站平台小紅書上，有不少帖子對選項黨持積極的態度。比如有人認為選項黨是對「危險的移民「下逐客令，並主張降低稅收。在小紅書一個關於德國另類選擇黨的短影片下的討論中，有網友寫道：「作為華人，沒法支持他們，誰讓自己不是白皮，德語沒有那麼好呢，等他們趕走了難民，趕走了各種條件賴在德國的外國人，下一個就要趕走我們華人了。」有人回復這條留言：「你在德國站穩了腳跟，對德國有貢獻，怎麼會趕你呢？」

在德國選擇黨歐洲議會選舉首席候選人克拉助手Jian G.被逮捕後，德國司法部門4月24日宣佈，已對克拉展開了兩項初步調查。他被指控在擔任歐洲議會議員時，為俄羅斯和中國工作並收受了報酬。一段時間以來，克拉親北京的立場已引起了布魯塞爾、柏林及華盛頓方面的警覺。比如，2019年，他曾投票反對歐洲議會要求中共停止鎮壓維吾爾人的一項決議。

作為質疑歐洲一體化進程的政黨，德國另類選擇黨於2013年創建，從一開始就對歐元和歐盟持強烈批評立場。最近數年，該黨在政治立場上右翼極端傾向越加明顯。

柏林數千人集會反對德國另類選擇黨 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

據調查記者團體Correctiv報導，去年11月，德國極右翼組織在波茨坦舉行了一次會議，德國極右翼民粹政黨選項黨領導人的高參也到場參加。調查報告稱，選項黨有影響的政客同極端右翼代表在會上討論怎樣將有移民背景的人大批量從德國「再移民出去」，即便他們當中已有人取得德國國籍。「再移民」（Remigration）這個詞被評為德國2023年年度惡詞。極右翼人士使用這個詞匯時，通常是指要求大量外國人離開其國家。

Table.Media發表的文章援引自 2014 年以來一直在柏林生活和工作的中國記者孫倩（音）指出，在德國的華僑華人對選項黨的態度有很大差異：「有些人對德國政治不感興趣，或者反對選項黨。但也有很多人支持這個政黨。這些人認為自己是更好的移民，也對伊斯蘭教存在恐懼心理」。一些人現在懷疑間諜案背後有政治目的：「他們說，在肖爾茨訪華之後，歐洲大選之前突然被曝光，這絕非偶然」。孫倩還表示，不管是支持還是反對德國另類選擇黨，這起間諜案件讓許多在德華人感到不安：「對於從事國際貿易的中國商人、為非政府組織工作的中國人，以及像我這樣的記者來說，現在在德國的工作可能會變得更加困難……不是因為擔心自己會被懷疑，而是因為德國人在與我們打交道時更加謹慎了。」

專訪：中國間諜在德國也很活躍 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（綜合報導）

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