德國取締漢堡伊斯蘭中心

漢堡伊斯蘭中心（IZH）因其涉嫌支持黎巴嫩的真主黨而被調查了數月。真主黨由伊朗支持，被德國列為恐怖組織。周三伊朗召見了德國駐德黑蘭大使以示抗議。

（德國之聲中文網）德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）周三（7月24日）宣佈，漢堡伊斯蘭中心（IZH）將因宣揚極端主義而被取締，其著名的「藍色清真寺」正被警方搜查。

"對我來說，非常重要的是在這裡做出明確的區分：我們不是在針對一種宗教，" 費瑟說，"而是針對一個被指控破壞德國國家和婦女權利的團體。"

藍色清真寺也被稱為「伊瑪目阿裡清真寺」，是德國最古老的清真寺之一，由IZH營運。

據伊朗國家新聞機構IRNA報導，周三伊朗外交部召見了德國大使，抗議該禁令。

IZH是個什麼組織？

根據德國憲法保護局的說法，IZH被認為是伊朗政權在德國的延伸，對某些清真寺和協會具有重要影響力。

費瑟周三表示，IZH因"傳播激進反猶主義"而被調查，並補充說，去年11月對該組織的突襲行動確認其與黎巴嫩真主黨的聯繫，從而出台了這項禁令。

德國聯邦內政部在一份聲明中表示，由於漢堡伊斯蘭中心及其附屬組織是一個追求違憲目標的伊斯蘭極端組織，已在全國範圍內禁止其活動。內政部指責該組織傳播伊朗革命思想，並稱其"以激進和好鬥的方式"傳播這些思想。

2023年11月已對藍色清真寺突襲搜查過一次 圖片來源： Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

53處與IZH有關的房產被搜查

多年來，漢堡居民一直呼籲調查IZH。不來梅、巴伐利亞、梅克倫堡-西波美拉尼亞、黑森、下薩克森、北萊茵-威斯特法倫和柏林等聯邦州的IZH附屬機構也在接受調查。聯邦內政部表示，共有53處房產被搜查，四座清真寺被關閉。

內政部去年已明確表示，IZH涉嫌"違反憲法秩序"和"支持恐怖組織真主黨"。2020年，德國將真主黨認定為恐怖組織，並禁止其在德國境內的活動。

（德新社、路透社）

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