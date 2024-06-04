德國南部洪災已致5人死亡 預計雨勢減弱

德國南部巴伐利亞州和巴登-符騰堡州連日來持續降雨，導致多條河流洪水泛濫，造成嚴重破壞，至少已致五人死亡。

（德國之聲中文網）德國氣象部門周二（6月4日）表示，由於預計不會再有強降雨天氣，德國南部的洪災將有所緩解。

德國南部巴伐利亞州和巴登-符騰堡州連日來持續降雨，導致多條河流洪水泛濫，造成嚴重破壞，至少已致五人死亡。

警方周二證實了第五起死亡事件，稱一名57歲的婦女在巴伐利亞州駕駛汽車駛入一條封閉的道路後溺水身亡。她的遺體已被打撈上來。當局仍在尋找一名失蹤的消防員，他的船隻在一次洪水救援行動中傾覆。

巴伐利亞一處洪災 圖片來源： Jason Tschepljakow/dpa/picture alliance

強降雨不再，災情可望緩解

巴伐利亞州官方洪水訊息服務機構周二表示，由於水位過高，情況仍然危急。不過，預計不會再有強降雨，水位有望下降。

德國氣象局（DWD）也預測，除阿爾卑斯山外，德國南部大部分地區的天氣將以乾燥為主。

德國氣象局氣象學家豪森（Robert Hausen）說："從氣象角度看，德國南部現在可以放心了。"

鐵路和水路受到影響

德國南部許多學校周二繼續停課，而德國鐵路營運商德國聯邦鐵路公司（DB）表示，一些地區線路和長途線路的列車被取消。

暴雨也影響了德國西部的主要水道萊茵河。

萊茵河水道和航運管理局（WSA）的一位發言人告訴路透社，萊茵河的大片河段已經關閉，許多船隻正在等待水位下降。

巴伐利亞州承諾提供為1億歐元援助災民

巴伐利亞州州長索德（Markus Söder）宣佈，州政府將向受災民眾提供至少1億歐元的財政援助。

索德表示，私人家庭、商業企業、個體經營者和農民都可以從一攬子援助計劃中受益。

"巴伐利亞州正在迅速而且不官僚主義地提供幫助。"他說，"在需要幫助的時候，我們不會讓任何人孤立無援。"

索德領導的州政府因其氣候政策而受到批評。他同時還呼籲聯邦政府提供援助。

（法新社、美聯社、德新社）

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