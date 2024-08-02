德國加入聯合國軍司令部 維護韓半島穩定

（德國之聲中文網）德國成為美國領導的聯合國軍司令部新成員，希望為該地區穩定作出一份貢獻。德國國防部長皮斯托裡烏斯表示，作為第18個成員國，德國將為在韓國的這一軍事組織作出何種貢獻，還將與夥伴國磋商。

皮斯托裡烏斯在韓國平澤市聯合國軍司令部基地「漢弗萊營」還宣佈，聯邦國防軍9月將在韓國展示其現代偵察機A319 OH，亦稱飛行眼。該偵察機將可在特定時間內參與使命。「由此，可在空中觀察對軍備控制協議的遵守情況」，皮斯托裡烏斯說道。

皮斯托裡烏斯還表示，歐洲與印太的安全緊密相連，這也顯示在新近俄羅斯總統普丁與北韓當權者金正恩的結盟上。

德軍遠赴印太 憂心中國擴張 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

自1950-1953年朝鮮戰爭以來，聯合國軍司令部旨在確保當時達成的停火條件得到遵守。該司令部在南北韓非軍事區韓方一側有決定權。綿延240多公里的軍事緩沖區是在韓戰結束後，沿著38度緯度線穿越朝鮮半島設立的，是今天實際上的邊境線。

目前，朝鮮半島局勢緊張加劇。兩年來，北韓顯著擴大導彈試驗，並對美國和韓國發出更尖銳的言辭。當權者金正恩多次發出加強備戰的呼籲。

德國軍艦航向南中國海執行印太部屬 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、路透社）

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