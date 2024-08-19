德國出口全線敗退 汽車仍是拳頭產品

聯邦統計署最新發布的數據顯示，受全球市場和中國競爭壓力的影響，今年上半年，德國進出口總額均有所下滑，但汽車仍是德國最大宗的出口產品。在對華貿易方面，德國仍有較大的逆差。

（德國之聲中文網）儘管全球市場需求減少，來自中國的競爭壓力越來越大，但汽車仍然是德國最大宗的出口產品。德國聯邦統計署周一發布的數據顯示，今年上半年，德國汽車及汽車配件出口雖同比下降了2.4%，但仍以總價值1353億雄踞德國出口產品中的榜首。排名第二的出口產品種類則是機械，出口總額1096億，同比下降4.4%，排名第三的是化工產品718億，同比下降4.4%。在進口方面，排名第一的也是機動車和機動車配件，總值730億，同比下降4.2%，排名第二的是數據處理設備，進口總值為643億歐元，同比下降9.8%。

汽車仍是德國的最大宗出口產品，圖為在Emden港等待裝船啟運的大眾新車。 圖片來源： Jörg Sarbach/dpa/picture alliance

今年頭六個月，德國出口總額為8017億歐元，同比下降1.6%。聯邦統計署表示："同往年情況一樣，今年上半年，美國仍是德國產品的最大買家。"對美出口總額為807億歐元，而"Made in Germany"的第二和第三大買家則分別為法國（624億歐元）和荷蘭（576億歐元）。

在進口方面，今年上半年德國的進口總額為6628億歐元，同比下降6.2%。而對德國的第一出口大國為中國，中國對德出口總額為735億歐元，排名第二和第三的則分別為荷蘭的496億歐元和美國的460億歐元。

德國汽車工業的一線希望？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在對美國的貿易中，德國盈餘最大，進出口順差達347億歐元，排名其後的分別是法國275億歐元以及英國230億歐元。但相比之下，德國對華貿易則呈現逆差，逆差總額為253億歐元。

中國造正在對德國汽車工業構成挑戰，圖為運抵不來梅港的比亞迪電動車。 圖片來源： Lars Penning/dpa/picture alliance

本月初，路透社就已援引德國聯邦統計署的臨時性數據報導稱，今年上半年，美國已經取代中國成為德國第一大貿易夥伴。此前，中國已經連續八年處在德國最大貿易夥伴的榜首地位。

（路透社，德國聯邦統計署）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。