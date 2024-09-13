德國兩艘軍艦22年來首次穿越台灣海峽

德國軍艦在時隔22年之後又一次穿越台灣海峽。雖然國防部長強調經過的是國際水域，人們的解讀也多是象徵性大於實效，但這一變化的敏感性仍然受到高度關注。

德軍艦22年來首次穿越台灣海峽 意義何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德國之聲中文網）德國國防部長皮斯托裡烏斯(Boris Pistorius)證實，兩艘德國軍艦周五（9月13日）開始穿行台灣海峽。當日，他在柏林被記者提問時表示："是的，我可以確認這一點。" 皮斯托裡烏斯強調，"我們發出的訊號非常簡單，國際水域就是國際水域，這是最短的航線，考慮到天氣因素，這也是最安全的路線，況且，這裡是國際水域，所以我們穿行（台灣海峽）。"

整個穿越台灣海峽的行程在周六完成。中國外交部發言人毛寧在周五的例行記者會上表示，"台灣問題不是什麼航行自由問題，而是事關中國主權和領土完整的問題。我們尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對打著航行自由的旗號挑釁和危害中國的主權和安全。"

台灣海峽在中國大陸與台灣之間，最窄處約70海裡。北京認為，海峽兩岸皆為中國領土，因此兩岸分別有12海裡中國領海、12海裡中國毗臨區，其餘海域則為中國的專屬經濟區。

今年5月初，德國外長貝爾博克在紐西蘭訪問時最先表示，不排除德國軍艦穿越台灣海峽的可能性。當時她強調，"和平通行權"適用於台灣海峽。"同樣的規則適用於我們的船隻和其他船隻航行的所有類似海域。"

德軍遠赴印太 憂心中國擴張 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

象徵意義重大

德國官方沒有事先透露兩艘軍艦是否會穿越台灣海峽。不過，上周德國《明鏡周刊》援引內部人士消息稱航線已確定。據路透社消息，這次由南向北的航行"罕見"且具有高度的"象徵性"。柏林向外界傳達明確的訊號，堅定地與盟友站在一起，維護國際規則。

此次穿越台灣海峽的，是德國海軍護衛艦"巴登-符騰堡號"和補給艦"法蘭克福號"。它們於5月7日啟程前往印太地區，參加每兩年舉行一次的環太平洋軍演，執行為期數月的訓練任務。德國軍艦上一次穿過台灣海峽是在2002年。

位於柏林的全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）所長本納（Thorsten Benner）對德軍的行動表示支持，在他看來，德國海軍正在為海上航行自由做出努力："這一象徵性的航海行動，表明了我們對此事的認真態度。"他說，此舉標誌著"德國願意為自身利益對抗中國，甚至願意承擔可能的報復措施。"

2020年，德國政府出台了旨在該地區加強參與度的《印太政策指南》，希望減少對中國的依賴，擴大與其他國家的合作關係。本納希望，德國軍艦今後更加頻繁地通過台灣海峽。他表示，"希望德國在印太地區的存在會逐漸成為常態。"人們注意到，美國軍艦大約每兩個月穿越一次台灣海峽，一些美國的盟友，如加拿大和英國，也偶爾進行類似的航行。

德國國防部長在夏威夷訪問軍演的德國水兵 圖片來源： Sören Stache/dpa/picture alliance

遠水救不了近火

在德國軍艦穿越海峽之前，台灣前海軍艦長呂禮詩接受德國之聲採訪時表示，"從台灣的視角看， 一般都會認為穿越台灣海峽，事實上就是一個穿越公海的行動。它多半都是在採取中國大陸跟台灣等距離通過。"他說，台灣外交部或者是國安單位會將這類行動解讀成，印太戰略下各國對於台灣的一個類似聲援的活動，"但是其實它實際的效用並不像我們想像的這麼大。"

他坦言，如果海峽兩岸真的發生戰事， 歐洲的艦隊趕到台灣海峽附近， 最少要一個月以上，"其實都有一些遠水救不了近火的狀況"。

完成軍演後，巴登符騰堡號護衛艦停靠東京港（2024年8月） 圖片來源： Kyodo/picture alliance

既然如此，德國海軍一反過去22年的做法，包括2021年"巴伐利亞號"軍艦執行了印太使命後，返程時經由台灣東部海域、繞過台灣海峽回到歐洲，現在的變化又怎樣解釋呢？呂禮詩認為，因為美國艦艇的數量或者妥善率，都不能夠像以往那樣，所以就"需要其他的盟國資源"，所以"我們看到這些盟國也是配合任務，例如德國"。

呂禮詩還指出，德國在亞太地區缺乏常態化的軍事港口，這也是本次航行自帶一艘補給艦的原因。

呂禮詩說，為確保台灣海峽的穩定，外國軍艦通過台灣海峽時，台灣國軍和中國解放軍都會派戰機或者是軍艦做並航監控的動作。

果然，台灣國防部周五傍晚表示，"德國巡防艦及補給艦各乙艘，自上午起由北向南航經台灣海峽。期間國軍全程掌握我周邊海、空域動態，狀況正常。"

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