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德國之聲

德國之聲（Deutsche Welle，縮寫：DW）是按德國公法設立的國際化公共媒體，是德國廣播電視聯合會（ARD）的成員。

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深度報導

圖為委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的資料圖片

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由2024年3月6日
五花八門的補劑不能取代日常的均衡飲食

事實核查：膳食補充劑是一場營養騙局嗎？

事實核查：膳食補充劑是一場營養騙局嗎？

維生素D、鐵、Omega-3（脂肪酸）：膳食補充劑市場如今蓬勃發展，並在社群網站上被廣泛宣傳。然而，膳食補充劑領域幾乎不受監控——並且其承諾的保健效果往往不實。
科學2024年3月3日
台灣前總統馬英九1月10日接受德國之聲採訪

客座評論：「馴服利維坦」與馬英九的「海棠血淚」

客座評論：「馴服利維坦」與馬英九的「海棠血淚」

華裔德籍漢學家呂恆君認為，台灣前總統馬英九在大選前的訪談中就兩岸關係「必須相信習近平」的論斷，是對蔣經國政治遺產的忠實繼承，其中不乏充滿悲憫與希冀的深厚人性。如何回應中國大陸，好比文明世界如何馴服極權主義這頭「利維坦巨獸」。
政治2024年1月29日
張俊華：「中國的大學就像一個養雞場」

客座評論：中國的大學與養雞場

客座評論：中國的大學與養雞場

最近中國教育部發布通知，要求各高校開展撤稿論文自查工作。其背景是國外出版機構撤回大量中國學者發表的論文，對中國學術聲譽和學術環境造成不良影響。在習近平領導下中國大學教育，如此的「運動」，是否能帶來根本性的變化呢？學者張俊華認為這是一個值得思
科學2024年1月21日
external

擔憂被中國遣返的北韓人

擔憂被中國遣返的北韓人

每年，數百名北韓人試圖逃離他們封閉的國家。即使他們成功逃至鄰國中國，仍不斷擔憂被遣返回國的風險。德國之聲的調查團隊獲得了親歷者的檔案和資料。
政治2023年12月20日03:55 分鐘
2023年11月初的那次全球AI系統全線崩潰，更給AI治理帶來難題（資料圖片）

客座評論：人工智慧全球同盟能建立起來嗎？

客座評論：人工智慧全球同盟能建立起來嗎？

政治學者張俊華認為，人工智慧（AI）雖然是一個全人類的話題，但在AI安全治理方面，中國和西方世界的合作雖然不是不可能，但絕對不會是全面敞開的。
政治2023年11月9日
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這些有關廣島核爆的畫面 全是錯的！

幾十年來，世界各國媒體，包括DW使用的1945年廣島核爆的畫面其實都是「張冠李戴」。DW在一次自主研究調查中發現了這一點。
歷史2020年8月23日04:00 分鐘