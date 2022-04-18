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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Pakistan Polio Shazia Batool
圖片來源： Izhar Ul Haq/DW

德國之聲系列報導：打破藩籬的亞洲女性們

亞洲各地女性突破界限，努力捍衛信仰價值，幫助他人，保護環境，參與各種公共議題。一起來瞭解她們的故事。

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深度報導

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打破藩籬：她是體育和生活中的鬥士

打破藩籬：她是體育和生活中的鬥士

在球場上，印度曲棍球運動員薩古‧達瓦爾（Sagu Dawar）是不可忽視的力量。同時，為了養家餬口，她也從事清潔工作。這位18歲的女孩夢想通過曲棍球擺脫貧困，創造自己的未來。她向DW講述了她打破藩籬的故事。
文化2022年4月18日05:27 分鐘
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打破藩籬: 逃避包辦婚姻的印度姑娘

打破藩籬: 逃避包辦婚姻的印度姑娘

Ashwini Doddalingappanavar來自印度南部的一個小村莊。她的父母原先給她包辦了一樁婚事，讓她嫁給同村的少年。但是她希望能有不一樣的生活。如今，她的經歷正在鼓舞許多其他女性。
社會2021年11月13日04:12 分鐘
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Shazia Batool：打破藩籬的脊髓灰質炎患者

Shazia Batool：打破藩籬的脊髓灰質炎患者

Shazia Batool身患脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症），但卻並沒有被病魔擊倒。她努力促進巴基斯坦俾路支地區婦女和殘障人士權益，打破藩籬。
社會2021年10月26日05:57 分鐘
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打破藩籬：台灣原住民歌者桑梅絹

打破藩籬：台灣原住民歌者桑梅絹

桑梅絹曾獲得台灣金曲獎最佳原住民語歌手獎。她打破文化禁忌，唱起從前只有男性才可唱的部落古調「報戰功」，來傳承這種音樂。
文化2021年5月23日05:28 分鐘
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打破藩籬：「越接觸自己的文化 越覺得它美好」

打破藩籬：「越接觸自己的文化 越覺得它美好」

廖莉華是台灣排灣族族大後部落的頭目。繼承父位之前，她大部分時光是在平地都市度過的。回到原住民部落後，她必須從語言學起。廖莉華勇敢地接受這個挑戰。
社會2021年5月11日05:12 分鐘