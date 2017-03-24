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「德國之翼」客機墜毀
德國漢莎航空公司子公司「德國之翼」Germanwings的A320客機2015年3月24日在法國南部墜毀。
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深度報導
撞山飛行員父親：兒子並非蓄意
撞山飛行員父親：兒子並非蓄意
2015年的德國之翼墜機事件，調查工作本已完成：患有抑鬱症的副駕駛具有自殺動機，蓄意駕機墜毀在阿爾卑斯山區。空難兩周年之際，這名飛行員的父親召開新聞發布會，對上述說法提出質疑。不過，航空專家並沒有被說服，遇難乘客家屬更是對翻案企圖怒不可遏。
政治
2017年3月24日
2017年3月24日
墜機事件兩周年：親朋好友如何應對悲傷
墜機事件兩周年：親朋好友如何應對悲傷
悲痛之餘，可以笑嗎？在16名同學和兩位老師死於非命的情況下，還有心情慶祝高中畢業嗎？德國之翼航班墜機事件發生後，作為心理輔導師，梅西特爾德‧施羅德魯皮佩一直陪伴著哈爾滕這所中學的師生和家長。
政治
2017年3月24日
2017年3月24日
工會呼籲歐洲之翼下周再罷工
工會呼籲歐洲之翼下周再罷工
漢莎子公司歐洲之翼和德國之翼的勞資談判曠日持久，涉及勞動條件、非全日制雇員的條例以及空乘人員的薪酬。本周四，數百架航班被取消。
經濟
2016年10月27日
2016年10月27日
德國之翼空難一周年 賠償爭議仍未了
德國之翼空難一周年 賠償爭議仍未了
德國之翼客機在法國墜毀一周年之際，漢莎公司稱向每位遇難者提供至少10萬歐元的賠償金。與此同時，遇難者家屬尋求在美國對漢莎提起訴訟，但可能結果並不會盡如人意。
時尚
2016年3月24日
2016年3月24日
02:51 分鐘
法國航空事故調查處公佈德國之翼客機墜毀報告
法國航空事故調查處公佈德國之翼客機墜毀報告
專家們提出，涉及飛行員身體健康的情況時，應該放寬對醫生保持「沉默義務」的規定。
2016年3月13日
2016年3月13日
"死讓我快樂"！德國之翼空難新細節曝光
"死讓我快樂"！德國之翼空難新細節曝光
"德國之翼"4U9525航班副駕駛員蓄意墜毀客機，奪走149人性命的悲劇發生近一周年，有關災難發生的新細節浮出水面。德媒透露了這名27歲患有嚴重抑鬱症的飛行員生前寫下的部分日記。
2016年3月7日
2016年3月7日
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