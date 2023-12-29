  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

德勒斯登

德國東部大城市，位於薩克森州

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

Deutschland Hochwasser | Dresden, Elbe

聖誕節後德國多地洪水形勢依舊緊張

聖誕節後德國多地洪水形勢依舊緊張

強降雨導致德國多條河流水位暴漲，並引發洪水。德勒斯登宣佈進入三級警戒狀態，下薩克森州數地發布洪水預警。
自然與環境2023年12月29日7 張圖
external

顛覆味蕾！純素德國豬肘你吃過嗎？

顛覆味蕾！純素德國豬肘你吃過嗎？

純素的德國豬肘，你能想像嗎？位於德國德勒斯登的這家「純素肉鋪」將顛覆你對肉品的認識。一起來一探究竟。
自然與環境2023年8月13日01:32 分鐘
經濟專家：巨額補貼是"對未來下的賭注，結果未知"

德國專家、媒體熱議巨額補貼台積電在德設廠

德國專家、媒體熱議巨額補貼台積電在德設廠

台積電在德勒斯登設廠，預計獲得50億歐元的補貼，這也引發德國經濟學界的批評與質疑的聲音。
經濟2023年8月9日
Taiwan | Firmenlogo des Halbleiter Herstellers TSMC

客座評論：台積電設廠德國，人文衝擊比美國更大

客座評論：台積電設廠德國，人文衝擊比美國更大

台積電在德國建廠前，同樣的計劃已在日本和美國開始實踐。本文作者烏凌翔認為，原本深耕台灣的台積電在德國建廠與經營未必一帆風順。
技術2023年8月9日
TSMC Logo

台積電在德勒斯登設廠 總投資逾100億歐元

台積電在德勒斯登設廠 總投資逾100億歐元

德國德勒斯登市是國際上最重要的半導體產地之一。如今，行業巨頭、台灣企業台積電將在那裡建設一座面向汽車行業的晶片工廠。這一協議是建立在巨額補貼的基礎之上。
經濟2023年8月8日
台積電最近表示，台積電在美國的工廠因熟練工人短缺，無法實現明年開啟量產的目標。

「址」向德勒斯登 台積電首個歐洲生產基地定了？

「址」向德勒斯登 台積電首個歐洲生產基地定了？

有著台灣「護國神山」的台積電可能在未來幾周決定在德國德勒斯登設廠。德國在台協會處長許佑格透露了這個消息。若最終付諸實施，這將會是台積電在歐洲投資建造的第一個生產基地。
經濟2023年7月26日
顯示更多