德企中國員工赴德簽證要等3個月 商會聯署要求提速

在中國的德國企業向政府抱怨稱，其員工到德國出差，辦簽證手續繁復，時間過長。尤其在上海，往往要等上幾個月。德企希望德國外交部提高工作效率。

（德國之聲中文網）300家在中國的德國企業聯名致信德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock），抱怨德國有關部門簽證程序拖沓，給這些公司的中國員工赴德工作造成困難。

據路透社報導， 在這封以德國外貿商會大中華區名義發出的信中，聯署企業表示，在德國對中國員工進行培訓以及共同實施項目，對企業的成功至關重要。

相關企業表示，德國公司的中國員工無法及時順利取得赴德簽證的情況仍然存在，令其憂慮。德企認為，申請簽證所需時間過長，手續也比以前更加繁復。

德國外交部周六（9月14日）在對此的回復中表示，將努力加快辦理簽證，"盡可能縮短等待時間"。

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快速通道哪兒去了？

外貿商會在信中以上海地區為例說，中國雇員在這裡申請赴德簽證所需的時間目前大約是3個月。聯署企業要求恢復從前對德企員工的快速簽證程序，這一程序在新冠疫情期間被取消。目前的狀況是，德國使館不定期在網上發布預約日期，往往幾分鐘內就被一搶而光。而且第三方預約平台使用不方便，經常出現故障。

"中國業務的成功對企業整體的成功至關重要"，信中說，這不僅關乎生意的成敗，而且事關企業創新的進展。今年的會員問卷顯示，"在華德企面對本地企業特殊的競爭壓力"，而更快調適產品和商業模式以適應中國市場極為關鍵，因此，需要加強德國總部與中國分支之間的交流。

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德企對中國熱情不減

德國外交部回應路透社的詢問時表示，理解經濟界對德中人員交流的需求和重視，簽證的辦理時間長短不一。過去一年，自中國前往申根國家的商務簽證，在駐中國各使領館辦理的時間差別較大，但總體來看有加速的空間。

上海總領事館受理的簽證申請確實明顯多於他地方，三分之二的在華德企在這裡設有公司或機構。外交部表示，鑑於目前的情況，已經採取了行政組織上的措施，包括增加領事工作人員、改善工作流程等，以提高辦事效率。

德國聯邦統計局的數據顯示，2023年中國仍是德國最大的貿易夥伴，雙邊貿易額達到2545億歐元。而本屆德國政府推出的以"去風險"為核心的中國戰略，則建議企業避免對中國市場和供應鏈產生過大的依賴性。儘管如此，在中國的外商直接投資整體下降的趨勢下，德國企業在華投資不減反增。

（路透社）

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