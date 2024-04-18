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德中關係
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德中關係
德國和中國均為二十國集團成員國，並互為最為重要的貿易夥伴之一。與此同時，兩國在人權法治等議題上存在分歧。
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即時新聞
2024年4月18日
2024年4月18日
德中簽署車企合作聲明 可望對等數據共享
2024年4月16日
2024年4月16日
肖爾茨籲對俄施壓 習近平稱中德合作無風險
2024年4月16日
2024年4月16日
會晤肖爾茨 習近平籲「警惕保護主義抬頭」
2024年4月15日
2024年4月15日
進口中國車大勢所趨 肖爾茨：前提是公平競爭
2024年4月14日
2024年4月14日
兩天經濟 一天政治：德國總理肖爾茨二度訪華
2024年4月14日
2024年4月14日
德國總理肖爾茨強烈譴責伊朗空襲以色列
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深度報導
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
周三的德國各大報刊繼續密集關注右翼民粹政黨德國另類選擇黨高官的華人助理實為中國間諜一事。《日報》認為選項黨已經成為了「一帶一路」的一部分。《南德意志報》則警告，過於親北京的其實不只是極右翼的德國另類選擇黨，而是德國的整個政界和商界。
媒體
2024年4月24日
2024年4月24日
德語媒體：一切為了黨國利益
德語媒體：一切為了黨國利益
本周一，德國媒體先後披露了兩起同中國有關的間諜案件，檢察機關逮捕了四名犯罪嫌疑人，他們被控向中國情報部門提供德國敏感訊息。
媒體
2024年4月23日
2024年4月23日
德語媒體：肖爾茨在北京碰了軟釘子
德語媒體：肖爾茨在北京碰了軟釘子
德國總理對中國的訪問幾天前就已結束，但德國媒體對此次中國之行的討論仍在繼續。《南德意志報》認為，肖爾茨在北京在關鍵議題上毫無斬獲；《法蘭克福匯報》指出，歐洲人無法讓習近平放棄與普丁的盟友關係。
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
德語媒體：言辭多多 成果寥寥
德語媒體：言辭多多 成果寥寥
在肖爾茨總理結束訪華之際，《新蘇黎世報》發表文章為企業不放棄在華業務、同時不忘去風險出謀劃策；《日報》則發現，德中領導人談論的雖不少，但多為各說各的。兩國關係上，德國對中國更為依賴，而不是相反。
政治
2024年4月17日
2024年4月17日
德語媒體：成效有限的中國之行
德語媒體：成效有限的中國之行
德國總理肖爾茨歷時三天的訪華行程已經結束。中東局勢突變、俄烏戰爭僵持以及德國經濟疲軟的大背景下，肖爾茨的中國之行自然也受到了德語媒體的格外關注。
媒體
2024年4月16日
2024年4月16日
專訪：我們的價值也是我們的利益
專訪：我們的價值也是我們的利益
英國諾丁漢大學教授傅洛達（Andreas Fulda）博士對德國總理肖爾茨的訪華之行提出批評，認為總理應當更加直言不諱地表明德國的價值觀與利益。屈從專制政權，不能帶來可持續的合作，也將損害經濟和安全等各方面利益。
政治
2024年4月16日
2024年4月16日
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焦點話題
去風險不礙做生意?在華德企的「中國戰略」
歐盟提出對華關係「去風險」已經一年有餘，德國政府去年出台的「中國戰略」也大力呼籲經濟界降低其中國業務的風險。然而，依舊有不少企業追加投資在華業務。顯然，企業眼中的「去風險」和政界所希望的有很大的不同。
經濟
2024年4月9日
2024年4月9日