微軟發布搭載AI功能的個人電腦

微軟推出了一款具有人工智慧（AI）功能的新型個人電腦（PC）。這家科技巨頭表示，AI功能將直接在電腦設備上運行實現。

（德國之聲中文網）微軟首席執行官納德拉（Satya Nadella）本周發布了一款新型個人電腦，該電腦在微軟旗艦作業系統Windows中內置了生成式人工智慧（AI）工具。

納德拉在雷德蒙德發布會上表示，"我們正在推出一種全新的Windows個人電腦，旨在釋放設備上AI的力量，"。

"我們把這種新類別稱為'智慧型副駕駛+'（Copilot Plus)……這是有史以來速度最快、最支持AI功能的Windows個人電腦，"他補充道。

雖然Copilot是基於OpenAI的大型語言模型，但微軟表示，新款AI個人電腦也將大量使用其自己開發的"小型語言模型"，這種小型語言模型旨在令個人電腦更加高效運行。

新型個人電腦將具備哪些AI工具？

Copilot Plus個人電腦上的AI功能將包括即時翻譯、圖像生成，以及通過使用聊天和簡單提示實現與計算機互動的前沿能力，而不是點擊文件或下拉菜單。

新功能還包括Windows Recall（"回顧"），賦予AI助手 "對用戶個人虛擬活動的影像

記憶"能力（幫助用戶根據記憶線索碎片快速直觀地檢索、找到此前在電腦上瀏覽過的內容或處理過的任務）。

這是朝著機器能夠"立刻看見我們，聽見我們，理解推理我們的意圖和周遭環境"邁出的一步，納德拉說道。

"我們正在步入一個新的時代 - 計算機不僅能理解我們，還能真正預測我們的需求和意圖，"他補充道。

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新型電腦售價多少？

據微軟介紹，AI功能將在電腦設備上運行實現，因此用戶不必等待數據從遠程數據中心發來或向其傳送，也無需支付訂閱費用。

微軟還表示，Copilot將"很快"搭載ChatGPT製造商OpenAI的最新模型GPT-4o。

新型電腦起售價為1000美元（921歐元）。微軟預計，考慮到市場對內置ChatGPT技術設備的需求，未來12個月預計將售出超過5000萬台具備AI功能的個人電腦。

除微軟自有品牌Surface外，微軟主要合作夥伴宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想以及三星都將推出搭載Copilot功能的全新AI增強版個人電腦，並於6月18日正式開售。

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(美聯社, 法新社, 路透社)

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