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循環經濟
循環經濟旨在通過重新設計產品和商業模式，促進更好的資源使用效率、消除廢棄物及避免污染自然環境。
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深度報導
專利研究：中國在綠色科技領域崛起速度驚人
專利研究：中國在綠色科技領域崛起速度驚人
德國智庫機構的一項最新研究顯示，在一些重要的「綠色科技」領域，中國的科研和產業能力迅速提高，已居於全求領先地位。這意味除了電動車、太陽設備，中國還有更多產品將進軍國際市場。
經濟
2024年3月3日
2024年3月3日
擺脫對華依賴 德國電池回收商出奇招
擺脫對華依賴 德國電池回收商出奇招
在生產汽車電池方面，歐盟高度依賴來自中國的原材料，這也是歐盟實現能源轉型的一個重大軟肋。而要改變這一現狀，對廢舊電池加以回收利用應該是唯一的選擇。
自然與環境
2024年3月3日
2024年3月3日
歐洲如何打破中國對稀土的壟斷？
歐洲如何打破中國對稀土的壟斷？
歐洲計劃到2035年停止銷售使用內燃機的新車。這意味著電動汽車將成為主流。然而，電動汽車電池需要大量稀土等金屬。開采稀土對環境有害，而且目前中國牢牢控制著全球稀土供應。
自然與環境
2023年12月8日
2023年12月8日
01:33 分鐘
航運公會：到2032年船舶回收將翻倍
航運公會：到2032年船舶回收將翻倍
隨著航運業船隊轉型，變得更加利於氣候保護，主要分佈於亞洲地區的「船舶墳場」在未來幾年內可能會獲得空前的關注。
自然與環境
2023年5月21日
2023年5月21日
舊飛機變身花園小屋 堅固時尚又環保
舊飛機變身花園小屋 堅固時尚又環保
一名愛爾蘭商人將舊飛機機艙改造成花園小屋，放在庭院中作為辦公室。這個新奇的主意在社媒上掀起熱烈討論。他因此成立新公司Aeropods，讓舊飛機搖身一變成為新居住空間。
技術
2023年5月16日
2023年5月16日
02:39 分鐘
讓人生病的河水：生活在孟加拉國的「死河」上
讓人生病的河水：生活在孟加拉國的「死河」上
在過去的20年裡，孟加拉國的環境污染急劇增加： 不僅工業造成的空氣污染嚴重，河流和田地也受到影響——人和動物當然也不例外。
自然與環境
2023年5月1日
2023年5月1日
8 張圖
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