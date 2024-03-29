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復活節
現今基督徒的重要節日，象徵重生與希望，乃紀念耶穌基督於公元30/33年被釘死後第三天復活的事跡。
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深度報導
德國的復活節風俗
德國的復活節風俗
你知道復活節的來歷嗎？你知道德國人怎麼過復活節嗎？ 通過圖集一起來瞭解一下咯！
文化
2024年3月29日
2024年3月29日
13 張圖
德國復活節和平遊行被指背叛團結
德國復活節和平遊行被指背叛團結
德國復活節傳統和平遊行活動中，成千上萬的參與者要求德國以談判的方式結束烏克蘭戰爭。批評者則認為，停止軍援烏克蘭是對團結的背叛。
社會
2023年4月10日
2023年4月10日
反戰集會：復活節遊行成了普丁第五縱隊？
反戰集會：復活節遊行成了普丁第五縱隊？
自六十年代以來，德國的和平運動者都會在復活節期間舉行反戰、反擴充軍備的遊行。但今年這一訴求在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下遭到多方質疑。
政治
2022年4月17日
2022年4月17日
復活節、踰越節、齋戒月：世界三大宗教節日同周登場
復活節、踰越節、齋戒月：世界三大宗教節日同周登場
本周末非常特殊：猶太人、基督徒和穆斯林的重要宗教節日剛好落在同一天。怎麼這麼巧？
文化
2022年4月15日
2022年4月15日
耶穌受難日為什麼是一個「安靜假日」？
耶穌受難日為什麼是一個「安靜假日」？
耶穌受難日是基督教每年復活節的周五那一天。德國各聯邦州的法律中，這一天都屬於「安靜假日」（Stille Feiertage）。因此，對於這一天舉辦大型活動、媒體播出的節目都有特別的規定。
文化
2022年4月15日
2022年4月15日
教宗方濟各: 復活的宣告是永不落空的希望
教宗方濟各: 復活的宣告是永不落空的希望
在2021年復活主日，教宗方濟各指出，復活的宣告「所彰顯的並非海市蜃樓，所啟示的並非神奇的配方，所指出的並非一條逃生之路」，而是永不落空的希望。他也稱讚緬甸的青年懂得「仇恨只能用愛來驅散」。
文化
2021年4月5日
2021年4月5日
02:15 分鐘
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