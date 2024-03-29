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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

復活節

現今基督徒的重要節日，象徵重生與希望，乃紀念耶穌基督於公元30/33年被釘死後第三天復活的事跡。

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深度報導

Bildergalerie Ostern in Europa

德國的復活節風俗

德國的復活節風俗

你知道復活節的來歷嗎？你知道德國人怎麼過復活節嗎？ 通過圖集一起來瞭解一下咯！
文化2024年3月29日13 張圖
科隆的遊行，標語橫幅寫著：贏得和平，不是贏得戰爭

德國復活節和平遊行被指背叛團結

德國復活節和平遊行被指背叛團結

德國復活節傳統和平遊行活動中，成千上萬的參與者要求德國以談判的方式結束烏克蘭戰爭。批評者則認為，停止軍援烏克蘭是對團結的背叛。
社會2023年4月10日
Berlin | Ostermarsch in Kreuzberg

反戰集會：復活節遊行成了普丁第五縱隊？

反戰集會：復活節遊行成了普丁第五縱隊？

自六十年代以來，德國的和平運動者都會在復活節期間舉行反戰、反擴充軍備的遊行。但今年這一訴求在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下遭到多方質疑。
政治2022年4月17日
Israel, Jerusalem | Tempelberg

復活節、踰越節、齋戒月：世界三大宗教節日同周登場

復活節、踰越節、齋戒月：世界三大宗教節日同周登場

本周末非常特殊：猶太人、基督徒和穆斯林的重要宗教節日剛好落在同一天。怎麼這麼巧？
文化2022年4月15日
Das Abendmahl Farblithographie nach dem Wandgemälde von Leonardo da Vinci

耶穌受難日為什麼是一個「安靜假日」？

耶穌受難日為什麼是一個「安靜假日」？

耶穌受難日是基督教每年復活節的周五那一天。德國各聯邦州的法律中，這一天都屬於「安靜假日」（Stille Feiertage）。因此，對於這一天舉辦大型活動、媒體播出的節目都有特別的規定。
文化2022年4月15日
Vatikan Papst Franziskus feiert die Ostermesse

教宗方濟各: 復活的宣告是永不落空的希望

教宗方濟各: 復活的宣告是永不落空的希望

在2021年復活主日，教宗方濟各指出，復活的宣告「所彰顯的並非海市蜃樓，所啟示的並非神奇的配方，所指出的並非一條逃生之路」，而是永不落空的希望。他也稱讚緬甸的青年懂得「仇恨只能用愛來驅散」。
文化2021年4月5日02:15 分鐘
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