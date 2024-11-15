「從錢凱到上海」 習近平參與秘魯開港儀式

「從錢凱到上海」 習近平參與秘魯開港儀式2024年11月15日
（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週四（11月14日）抵達拉丁美洲，展開為期一週的外交之旅。他首先赴秘魯首都利馬，除了進行國事訪問，也將參加亞太經合組織（APEC）領袖峰會。
習近平這次拉美之行，帶了100多位中國企業界人士同行，包含投資秘魯錢凱港（Chancay）的中遠海運高層，以及控制秘魯特羅莫克銅礦（Toromocho）礦山的中國鋁業集團代表。
秘魯2013年與北京建立了「全面戰略夥伴關係」，是最早加入「一帶一路」的拉丁美洲國家之一，習近平更把秘魯形容為「太平洋對岸的鄰居」。中國連續十年蟬聯秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場；據中國政府說法，中資企業在秘魯的投資存量約有300億美元。
14日，習近平與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）舉行雙邊會談，會後的聯合聲明強調要深化全面戰略夥伴關係，要在基礎建設、能源和礦業等領域加強合作。
習近平與博魯阿爾特也以視訊方式，共同參加了錢凱港開港儀式，這是中國「一帶一路」倡議在中南美洲最具指標性的基礎建設投資。據路透社報導，博魯阿爾特14日在APEC的論壇上提到錢凱港，形容它將「替貿易帶來革命性的變化」，並替該國經濟「注入活力」。
「從錢凱到上海」
錢凱坐落於太平洋沿岸，位於利馬北邊約70多公里處的沙漠邊緣地帶，在這裡，三分之一的居民沒有自來水。然而，隨著中國對拉丁美洲豐富資源的興趣增加，來自中國的大規模投資正逐步把這座漁村改造成大型深水港。
中國外交部14日發佈習近平在《秘魯人報》（El Peruano）的署名文章，內文稱要使「從錢凱到上海」成為促進雙方共同發展的「繁榮之路」。
該文寫道：「錢凱港的建成有助於秘魯構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美和加勒比其他國家的立體、多元、高效互聯互通格局，打造以錢凱港為起點的『新時代的印加古道』。」
中方稱，錢凱港是南美洲第一座智慧港口，未來能創造至少8000個工作機會，並把秘魯到中國的海運時間縮短為23天、物流成本降低20%。
中國企業中遠海運（Cosco Shipping Ports）在錢凱港第一期項目投資了13億美元，目前擁有約60%的股份，掌控了該港口獨家營運權。整個項目預計總成本超過30億美元，未來預計打造出15個碼頭和一座大型產業園區。
秘魯政府希望錢凱港能發展為重要經濟樞紐，直接連結秘魯與中國，乃至於拉丁美洲和亞洲，把秘魯藍莓、巴西大豆和智利銅礦快速運往全球。官方稱，錢凱港未來有潛力創造出數百億美元的收益，並把沿岸城鎮設定為特別經濟區，盼以稅務優惠吸引投資。
秘魯錢凱商會主席奧卡蘭（Mario Ocharan）向路透社表示，該港預計11月18日那週開始有船隻啟航，預計運送秘魯的水果到中國。他稱錢凱港真正的目標是與鄰國巴西連通，未來還會有一條新的鐵路連接錢凱港與巴西，「韓國人和中國人都說有興趣興建這條鐵路」。
中遠海運負責錢凱項目的企業事務經理卡薩斯（Mario de las Casas）說，錢凱港現階段會以每年100萬個貨櫃的運輸量為起始，未來逐步增加到150萬個，並於大約4年後展開第二期項目。
卡薩斯補充道，連接錢凱港與巴西的鐵路建設案「非常重要」：出口至中國的大豆主要都來自巴西，因此對錢凱港而言，有必要考慮如何有效率地從巴西運來大量的大豆。
美國憂心錢凱港為解放軍所用
過去拉丁美洲曾是美國的「後院」，經濟發展主要仰賴美國，但秘魯錢凱港開港象徵中國在拉美的影響力進一步擴增。
美國陸軍戰爭學院的拉美專家埃利斯（Robert Evan Ellis）說：「在全球航運聯盟的大戰之中，這使中遠海運有了一席之地……錢凱顯示了中國如何獲取資源和市場，他們致力於能壟斷全球附加價值，而且越來越成功。」
這也讓美國有了危機感。美國南方司令部前指揮官李察森（Laura Richardson）今年11月退休前曾接受《金融時報》訪問，稱錢凱可能為中國海軍所用，甚至被拿來蒐集情資。
埃利斯認為，由於中遠海運對錢凱港有控制權，因此錢凱港確實可能被用在戰爭軍事用途。「中遠海運跟解放軍在葉門、利比亞的非戰鬥撤離任務都有合作……他們毫無疑問跟解放軍海軍存在既有的、可預期的合作。」
《華盛頓郵報》引述了華府智庫國際戰略研究中心（CSIS）美洲專家伯格（ Ryan Berg）的觀點：「中方未必想在那裡展開大動作駐紮軍艦，但會希望保留這個選項。」
中國官媒《環球時報》週一（11日）的社論反擊這類質疑，稱所謂「軍事用途論」是「抹黑」。「門羅主義執念令一些華盛頓政客對錢凱港抱有偏見……（錢凱港）是中拉務實合作的橋樑紐帶，絕非地緣政治競爭的工具。」
錢凱民眾怎麼說？
對當地居民來說，發展錢凱港未必是好事。秘魯外交部長斯基亞勒（Elmer Schialer）向美聯社表示：「我們秘魯人關心的主要是秘魯人的福祉。」但這番話並未說服錢凱民眾，特別是靠捕魚維生的村民。
漁民指出，港口疏濬工程已經摧毀了魚類繁殖地。一位78歲的漁民凱薩（Julius Caesar）告訴美聯社：「我們的漁場已經不存在了，被他們破壞掉了……我不怪中國人想盡辦法挖開這個地方，我怪我們的政府沒有保護我們。」
28歲的漁夫亞維拉（Rafael Ávila）說，自己在海上待了一整天，越跑越遠，但還是空手而回；原本靠著自家小艇就能捕到魚，現在卻需要更大、更昂貴的船，才能抵達有魚的地方。亞維拉表示，為了多賺一點，他有時會替觀光客提供兜風服務，帶他們去看中國大船。
如今，錢凱的市區奄奄一息，海鮮餐廳大部分空無一人。在港口正式運作之前，漁業和旅遊業已經凋零。港口防波堤也改變了水流，破壞了良好的衝浪條件；在俯瞰水岸的一面牆上，被噴漆寫上了「不要大港」。
40歲的錢凱居民科昂提斯（Rosa Collantes）說：「這座港口像是怪獸，來這裡搞亂我們的生活……很多人來這邊，覺得『哇，好壯觀！』但他們沒有看到現實是什麼。」
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