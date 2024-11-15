「從錢凱到上海」 習近平參與秘魯開港儀式

習近平14日出訪秘魯，以視訊方式參加位於太平洋沿岸的錢凱港開港儀式，並在秘魯媒體發表署名文章，表示將實現「從錢凱到上海」的「繁榮之路」。錢凱港是中國在拉丁美洲發展「一帶一路」的標誌項目，但美國和秘魯當地居民對此仍充滿疑慮。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週四（11月14日）抵達拉丁美洲，展開為期一週的外交之旅。他首先赴秘魯首都利馬，除了進行國事訪問，也將參加亞太經合組織（APEC）領袖峰會。

習近平這次拉美之行，帶了100多位中國企業界人士同行，包含投資秘魯錢凱港（Chancay）的中遠海運高層，以及控制秘魯特羅莫克銅礦（Toromocho）礦山的中國鋁業集團代表。

秘魯2013年與北京建立了「全面戰略夥伴關係」，是最早加入「一帶一路」的拉丁美洲國家之一，習近平更把秘魯形容為「太平洋對岸的鄰居」。中國連續十年蟬聯秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場；據中國政府說法，中資企業在秘魯的投資存量約有300億美元。

14日，習近平與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）舉行雙邊會談，會後的聯合聲明強調要深化全面戰略夥伴關係，要在基礎建設、能源和礦業等領域加強合作。

習近平與博魯阿爾特也以視訊方式，共同參加了錢凱港開港儀式，這是中國「一帶一路」倡議在中南美洲最具指標性的基礎建設投資。據路透社報導，博魯阿爾特14日在APEC的論壇上提到錢凱港，形容它將「替貿易帶來革命性的變化」，並替該國經濟「注入活力」。

祕魯總統博魯阿爾特今年6月曾訪北京與習近平見面。 圖片來源： Jade Gao/AP/picture alliance

「從錢凱到上海」

錢凱坐落於太平洋沿岸，位於利馬北邊約70多公里處的沙漠邊緣地帶，在這裡，三分之一的居民沒有自來水。然而，隨著中國對拉丁美洲豐富資源的興趣增加，來自中國的大規模投資正逐步把這座漁村改造成大型深水港。

中國外交部14日發佈習近平在《秘魯人報》（El Peruano）的署名文章，內文稱要使「從錢凱到上海」成為促進雙方共同發展的「繁榮之路」。

該文寫道：「錢凱港的建成有助於秘魯構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美和加勒比其他國家的立體、多元、高效互聯互通格局，打造以錢凱港為起點的『新時代的印加古道』。」

中方稱，錢凱港是南美洲第一座智慧港口，未來能創造至少8000個工作機會，並把秘魯到中國的海運時間縮短為23天、物流成本降低20%。

中國企業中遠海運（Cosco Shipping Ports）在錢凱港第一期項目投資了13億美元，目前擁有約60%的股份，掌控了該港口獨家營運權。整個項目預計總成本超過30億美元，未來預計打造出15個碼頭和一座大型產業園區。

秘魯錢凱港60%的股份掌握在中國企業中遠海運手中。 圖片來源： Hidalgo Calatayud Espinoza/dpa/picture alliance

秘魯政府希望錢凱港能發展為重要經濟樞紐，直接連結秘魯與中國，乃至於拉丁美洲和亞洲，把秘魯藍莓、巴西大豆和智利銅礦快速運往全球。官方稱，錢凱港未來有潛力創造出數百億美元的收益，並把沿岸城鎮設定為特別經濟區，盼以稅務優惠吸引投資。

秘魯錢凱商會主席奧卡蘭（Mario Ocharan）向路透社表示，該港預計11月18日那週開始有船隻啟航，預計運送秘魯的水果到中國。他稱錢凱港真正的目標是與鄰國巴西連通，未來還會有一條新的鐵路連接錢凱港與巴西，「韓國人和中國人都說有興趣興建這條鐵路」。

中遠海運負責錢凱項目的企業事務經理卡薩斯（Mario de las Casas）說，錢凱港現階段會以每年100萬個貨櫃的運輸量為起始，未來逐步增加到150萬個，並於大約4年後展開第二期項目。

卡薩斯補充道，連接錢凱港與巴西的鐵路建設案「非常重要」：出口至中國的大豆主要都來自巴西，因此對錢凱港而言，有必要考慮如何有效率地從巴西運來大量的大豆。

中國與秘魯政府希望把錢凱港打造為連接亞洲和拉丁美洲的重要樞紐。 圖片來源： Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

美國憂心錢凱港為解放軍所用

過去拉丁美洲曾是美國的「後院」，經濟發展主要仰賴美國，但秘魯錢凱港開港象徵中國在拉美的影響力進一步擴增。

美國陸軍戰爭學院的拉美專家埃利斯（Robert Evan Ellis）說：「在全球航運聯盟的大戰之中，這使中遠海運有了一席之地……錢凱顯示了中國如何獲取資源和市場，他們致力於能壟斷全球附加價值，而且越來越成功。」

這也讓美國有了危機感。美國南方司令部前指揮官李察森（Laura Richardson）今年11月退休前曾接受《金融時報》訪問，稱錢凱可能為中國海軍所用，甚至被拿來蒐集情資。

埃利斯認為，由於中遠海運對錢凱港有控制權，因此錢凱港確實可能被用在戰爭軍事用途。「中遠海運跟解放軍在葉門、利比亞的非戰鬥撤離任務都有合作……他們毫無疑問跟解放軍海軍存在既有的、可預期的合作。」

《華盛頓郵報》引述了華府智庫國際戰略研究中心（CSIS）美洲專家伯格（ Ryan Berg）的觀點：「中方未必想在那裡展開大動作駐紮軍艦，但會希望保留這個選項。」

中國官媒《環球時報》週一（11日）的社論反擊這類質疑，稱所謂「軍事用途論」是「抹黑」。「門羅主義執念令一些華盛頓政客對錢凱港抱有偏見……（錢凱港）是中拉務實合作的橋樑紐帶，絕非地緣政治競爭的工具。」

錢凱漁民批評港口工程破壞了海床，讓他們生計受到影響。 圖片來源： Cesar Barreto/AP Photo/picture alliance

錢凱民眾怎麼說？

對當地居民來說，發展錢凱港未必是好事。秘魯外交部長斯基亞勒（Elmer Schialer）向美聯社表示：「我們秘魯人關心的主要是秘魯人的福祉。」但這番話並未說服錢凱民眾，特別是靠捕魚維生的村民。

漁民指出，港口疏濬工程已經摧毀了魚類繁殖地。一位78歲的漁民凱薩（Julius Caesar）告訴美聯社：「我們的漁場已經不存在了，被他們破壞掉了……我不怪中國人想盡辦法挖開這個地方，我怪我們的政府沒有保護我們。」

28歲的漁夫亞維拉（Rafael Ávila）說，自己在海上待了一整天，越跑越遠，但還是空手而回；原本靠著自家小艇就能捕到魚，現在卻需要更大、更昂貴的船，才能抵達有魚的地方。亞維拉表示，為了多賺一點，他有時會替觀光客提供兜風服務，帶他們去看中國大船。

如今，錢凱的市區奄奄一息，海鮮餐廳大部分空無一人。在港口正式運作之前，漁業和旅遊業已經凋零。港口防波堤也改變了水流，破壞了良好的衝浪條件；在俯瞰水岸的一面牆上，被噴漆寫上了「不要大港」。

40歲的錢凱居民科昂提斯（Rosa Collantes）說：「這座港口像是怪獸，來這裡搞亂我們的生活……很多人來這邊，覺得『哇，好壯觀！』但他們沒有看到現實是什麼。」

（綜合報導）

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