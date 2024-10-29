彭博社：印度iPhone出口激增

美國科技巨頭蘋果公司近幾年開始將iPhone生產線從中國轉往印度，由印度生產出口的iPhone數量出現明顯增長，彭博社稱，這突顯了蘋果希望減少對華依賴的決心。

（德國之聲中文網）彭博社報導引用知情人士稱：蘋果公司今年4至9月內從印度出口的iPhone同比增長了三分之一，價值近60億美元（出廠價而非零售價）。

彭博社認為，這一顯著變化突顯了蘋果在印度擴大生產，並減少對中國依賴的決心。有鑑於當前地緣政治緊張局勢和經濟風險日益增加，不少外資企業在近幾年紛紛撤離中國，另尋據點。

印度政府歡迎

早在2022年，和碩和富士康就宣佈：順應印度政府推出的激勵措施，將iPhone的一部分生產轉移至印度。

今年8月，印度總理莫迪與富士康董事長劉揚偉會晤，磋商富士康的投資計劃。莫迪還在社群媒體上寫道，二人就富士康在印度卡納塔克邦、泰米爾納德邦和安得拉邦的投資計劃進行了很好的磋商。

彭博社指出，光是富士康公司今年4至9月所生產的iPhone，就佔據印度iPhone出口的一半份額。此外，印度本土製造商塔塔電子也貢獻了17億美元的出口額。

富士康位於印度清奈郊區的工廠 圖片來源： AFP/Getty Images

塔塔電子是蘋果在印度最新的合作生產商，幾周前曾傳出其零件工廠火災消息。當時，印度調研機構Cyber​​media Research副總裁Prabhu Ram態度樂觀，稱這些「都是暫時的挫折」。

戰略轉變

隨著蘋果轉移生產重心的企圖，彭博社今年4月的一篇報導稱，在蘋果目前的旗艦設備中，每七個就有一個是印度製造的。自今年秋天起，蘋果也首次開始在印度生產最高階的iPhone Pro和 Pro Max系列。儘管蘋果仍依賴中國作為其生產基地，但在印度的擴張表明了蘋果多元化生產的戰略轉變。

中產階級是蘋果在印度的目標客群 圖片來源： Sankhadeep Banerjee/NurPhotopicture alliance

除此之外，蘋果公司也瞄準了印度的消費市場。在去年於孟買和新德里的蘋果零售店盛大開幕之後，預計接下來還會在班加羅爾和浦那開設新店。

彭博社稱，蘋果目前在印度的智慧型手機市場佔有率不到7%，小米、OPPO和Vivo等平價中國品牌仍是主導者。不過，隨著印度中產階級人數日漸壯大，蘋果有望借此機會，提高其產品在印度的銷量。

（彭博社等）

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