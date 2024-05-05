強調「和平通行權」 德外長不排除軍艦穿越台海

兩艘德國軍艦即將啟程執行太平洋任務，航線尚未公佈。德國外長貝爾博克強調「和平通行權」適用於台灣海峽，被解讀為不排除德方軍艦穿越台灣海峽的可能性。

（德國之聲中文網）正在紐西蘭進行訪問的德國外交部長貝爾博克不排除德國護衛艦穿越台灣海峽的可能性。德國「巴登符騰堡」號護衛艦和「美因河畔法蘭克福」號補給艦將於周二（5月7日）啟程前往太平洋執行為期數月的訓練任務。

貝爾博克周六在與紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）舉行的新聞發布會上表示，這兩艘船艦的航線不會提前公佈。她同時強調：「和平通行權」適用於台灣海峽。「同樣的規則適用於我們的船隻和其他船隻航行的所有類似海域。」

隨著2020年印太戰略的實施，德國決心在加強在印太地區的軍事存在。此次的演習任務正是這一戰略的一部分。「巴登符騰堡」號護衛艦和「美因河畔法蘭克福」號補給艦將通過巴拿馬運河進入太平洋，隨後還將穿越南中國海。此次航行遵循德國政府對該地區的指導方針，旨在支持地區夥伴並維護基於規則的秩序。該地區的小國皆感受到來自中國的威脅。

外界正密切觀察德國海軍艦艇是否將駛過台灣海峽。德國「巴伐利亞」號護衛艦在2021年8月至2022年2月也曾執行過類似任務，但航行時卻繞開了台灣。

北京可能視穿越台灣海峽為挑釁

德國護衛艦若穿越台灣海峽將被中國視為挑釁。北京聲稱台灣是其領土，並且不排除武統選項。儘管如此，美國、英國和法國的軍艦不定期穿越台灣海峽，保持其在當地的軍事存在。

台灣駐德代表謝志偉日前接受德新社採訪時表示，希望「巴登符騰堡」號護衛艦能效仿這一做法。謝志偉對「巴伐利亞」號此前未通過台灣海峽表示失望。他認為，如果此次的情況與之前不同，將是對中國的一個訊號。

德國外長貝爾博克出訪澳洲、新西蘭和斐濟三國 圖片來源： Florian Gaertner/AA/photothek/picture alliance

太平洋島國：超級大國間的地緣政治舞台

在貝爾博克為期一周的印太之行中，如何與中國打交道這個問題將如影隨形。她在周日午後抵達太平洋島國斐濟。斐濟地處中美兩個超級大國之間的海洋上，戰略地位極為重要。

在15個太平洋島國中，許多國家經濟落後，其生存受到氣候變化導致海平面上升的威脅。如同非洲和拉丁美洲，中國正試圖以不同的方式擴大其在這些國家的影響力。

以諾魯為例：這個世界上第三小國僅有21平方公里、13000名居民，但在聯合國擁有一席之地，投票權與德國相當。長期以來，諾魯是承認台灣主權的國家之一。今年1月諾魯總統選舉不久後，該國改變立場，在外交上承認了中國並與台灣斷交。台灣政府指責北京用經濟援助誘使諾魯外交轉向。

另一個例子則是擁有400多個島嶼的所羅門群島。中國試圖通過秘密安全協議擴大對太平洋島嶼的影響力。根據被披露的協議，內容不僅涉及警務合作，所羅門群島還同意中國海軍船隻停靠該國港口。美國和澳洲等其他太平洋鄰國對此感到震驚，擔心中國可能會在當地建立軍事基地。

德國外長貝爾博克5月5日抵達太平洋島國斐濟進行首次訪問 圖片來源： Florian Gaertner/AA/photothek/picture alliance

德國在南太平洋第一個大使館

不僅美國、澳洲和新西蘭正努力採取反制措施，德國亦然。貝爾博克對距離德國1萬6000公里外的斐濟進行了訪問，顯示出德國對該地區的重要性有了新認識。這是德國外交部長首次出訪斐濟。

去年8月，德國在南太平洋的第一個大使館在斐濟揭牌。自2022年底以來，德國在澳洲堪培拉設有一名太平洋島國事務特使。

貝爾博克在紐西蘭表示，德國海軍再度執行的太平洋任務也清楚表明，「印太地區的和平穩定也與我們息息相關」。

（德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。