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圖片來源： DW/P.Zhang
張思之
中國著名律師、法學家，2022年6月24日去世，享年95歲。
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深度報導
中國「律師界良心」張思之去世
中國「律師界良心」張思之去世
2022年6月24日，中國律師界「泰斗級人物」張思之逝世，享壽95歲。中國政法大學原校長江平評價張思之是中國律師界「最能體現批判精神和獨立精神」的代表。
社會
2022年6月24日
2022年6月24日
高瑜獲見律師
高瑜獲見律師
高瑜的代理律師張思之首次獲准於6月27日與其見了面。
2014年7月1日
2014年7月1日
警方以尋釁滋事等罪名批捕浦志強
警方以尋釁滋事等罪名批捕浦志強
北京市公安局官方微博「平安北京」公佈消息稱，警方6月13日以涉嫌尋釁滋事罪、非法獲取公民個人訊息罪批捕浦志強。
2014年6月13日
2014年6月13日
浦志強疑因周濱案觸礁，律師不樂觀
浦志強疑因周濱案觸礁，律師不樂觀
律師張思之至北京第一看守所申請會見高瑜未被批准，看守所主動允許其會見了知名維權律師浦志強。
2014年6月13日
2014年6月13日
律師申請會見高瑜，北京一看稱「沒有這個人」
律師申請會見高瑜，北京一看稱「沒有這個人」
北京資深記者高瑜被刑拘後，律師張思之和另外兩位律師至北京第一看守所申請會見，對方稱查無此人。
2014年5月15日
2014年5月15日
張思之甘願「連坐」，要求讓浦志強「保外就醫」
張思之甘願「連坐」，要求讓浦志強「保外就醫」
中國著名律師張思之致函中國律師協會會長，要求司法當局同意給予被「刑拘」的維權律師浦志強「保外就醫」，並稱，自甘連坐，包括入獄候審。
2014年5月9日
2014年5月9日
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