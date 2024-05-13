張展4年刑滿 維權人士憂難徹底自由

公民記者張展刑滿之際，中國內外的人權團體擔心在她出獄後政府可能繼續軟禁或是監控她。此外，有關注此案的中國民眾欲迎接張展出獄，卻被官方請去「喝茶」。

（德國之聲中文網）新冠肺炎疫情初期赴武漢採訪報導的中國公民記者張展2020年被捕，週一（5月13日）是她4年刑滿之日。在她將獲釋前夕，傳出其家屬以及欲迎接她出獄的網友都遭到施壓。

據中國維權平台《民生觀察》週日（12日）消息，上海居民沈艷秋上週三（8日）發訊息給張展的母親，提議要陪她一起去接張展出獄；然而，沈艷秋隔天便被上海國保警察警告，隨後兩天兩度被請去「喝茶」，後來其住處樓下甚至有人「蹲守」。

沈艷秋指出，有7、8個人上門找她，「有的穿警服，有的穿便衣」。警方要求她「13號不要出門，不要和外地朋友聯繫，不要去女子監獄」，但遭她拒絕。

此外，沈艷秋還透露另一河南民眾賈靈敏從鄭州欲前往北京接張展出獄的途中，在無錫火車站就被「攔截」。

張展母親幾日前回覆沈艷秋訊息時也說：「謝謝您，到時我不一定能去。」另據自由亞洲電台報導，張展母親在電話中談及張展出獄時，「未有流露喜悅之情，反而略顯慌張」。

維權人士籲各界繼續關注張展案

在張展刑滿之際，長期關注張展案的維權人士王劍虹等人匯集張展的網路文章、媒體訪談及文藝作品，出版《自由張展》電子書，呈現武漢疫情封城歷史，以及張展在獄中絕食抗爭的經過，「呈現一段中國民間抗爭史」。

據《衛報》報導，國際人權團體「人權觀察」的中國部代理主任王松蓮指出，張展案提醒世人，中國政府尚未對掩蓋疫情、以及疫情期間濫權、嚴苛的封控措施負起責任。她還擔心張展即使出獄後，也可能無法完全享有自由。

張展過去的律師認為，從先前的其他「敏感」個案經驗看來，張展出獄後可能被送回家，或者被帶到他處「軟禁」數月，不被允許與外界接觸。

國際特赦組織中國部主任布魯克斯（Sarah Brooks）呼籲中國政府應如期讓張展徹底重獲自由，「必須允許她可以自由行動，跟中國內外的人溝通，跟她的家人團聚；必須讓她和她的家人不受監控和騷擾……確保她接受治療不受任何限制」。

現年40歲的張展在獄中多次絕食抗爭，嚴重營養不良，甚至曾傳出體重掉到40公斤以下；後來健康狀況有所好轉，但仍令外界擔憂。她的哥哥張舉2021年申請保外就醫的申請書上寫道：「她臉上與額頭上皮包骨頭、毫無血色，已經命懸一線……我母親聞此噩耗，萬分悲痛，甚至向監獄工作人員雙膝下跪，希望他們能給予張展人道的照顧。」

張展曾是執業律師，2020年2月以公民記者身份親訪武漢報導新冠疫情狀況；5月，張展被逮捕，隨後遭以「尋釁滋事罪」起訴並判刑。起訴書稱，張展透過微信、推特（今稱X）、YouTube等社交媒體平台「發佈大量虛假訊息」，並接受國際媒體訪問，「惡意炒作」且「影響惡劣」。

張展2020年發佈的影音紀錄曾指出：「除了這座城市現在處於癱瘓狀態之外，我找不到可以說的東西，因為一切都在掩蓋之下……沒有真相的話，一切都沒有意義；我們不能去獲取真相，我們不能夠打破這種真相壟斷的話，這個世界對我們毫無意義。」

2021年，張展獲得無國界記者組織（RSF）的新聞自由獎；今年4月，該組織發佈新聞稿指出，張展本來就不應被捕，更遑論遭判刑。該組織也呼籲國際社會應積極施壓中國政府，促使張展能徹底重獲自由。

（綜合報導）

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